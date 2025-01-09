Роспотребнадзор рассказал, как восстановиться после праздников
Роспотребнадзор рассказал, как восстановить организм после праздников
Новый год. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Для аккуратного восстановления организма после праздников следует постепенно нормализовать режим питания – отказаться от сладостей, фастфуда, жареной и соленой еды, необходимо также вернуться к рабочему режиму - ложиться спать и просыпаться в одно время, а также следует добавить в распорядок дня умеренные занятия спортом, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"Праздники почти всегда сопровождаются большими застольями, сбитым режимом сна, отсутствием физических активностей или же наоборот их переизбытком. Все это может негативно сказаться на организме и требует аккуратного восстановления", - говорится в сообщении.
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Чтобы восстановиться после новогодних праздников, Роспотребнадзор рекомендует постепенно нормализовать режим питания, отказаться от горячительных напитков, сладостей и фастфуда, исключить жареное, соленое и маринованное. При этом ни в коем случае нельзя переходить к голоданию, подчеркнули в ведомстве.
После праздников также важно восстановить режим сна – возвращаться к нему следует постепенно, стремясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, пояснили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, вернуть тонус организму и улучшить обмен веществ помогут умеренные физические нагрузки, отметили в ведомстве.
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