https://ria.ru/20250109/rospotrebnadzor-1992909893.html

Роспотребнадзор рассказал, как восстановиться после праздников

Роспотребнадзор рассказал, как восстановиться после праздников - РИА Новости, 09.01.2025

Роспотребнадзор рассказал, как восстановиться после праздников

Для аккуратного восстановления организма после праздников следует постепенно нормализовать режим питания – отказаться от сладостей, фастфуда, жареной и соленой... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:43:00+03:00

2025-01-09T11:43:00+03:00

2025-01-09T11:43:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новый год 2025

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Для аккуратного восстановления организма после праздников следует постепенно нормализовать режим питания – отказаться от сладостей, фастфуда, жареной и соленой еды, необходимо также вернуться к рабочему режиму - ложиться спать и просыпаться в одно время, а также следует добавить в распорядок дня умеренные занятия спортом, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Праздники почти всегда сопровождаются большими застольями, сбитым режимом сна, отсутствием физических активностей или же наоборот их переизбытком. Все это может негативно сказаться на организме и требует аккуратного восстановления", - говорится в сообщении. Чтобы восстановиться после новогодних праздников, Роспотребнадзор рекомендует постепенно нормализовать режим питания, отказаться от горячительных напитков, сладостей и фастфуда, исключить жареное, соленое и маринованное. При этом ни в коем случае нельзя переходить к голоданию, подчеркнули в ведомстве. После праздников также важно восстановить режим сна – возвращаться к нему следует постепенно, стремясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, пояснили в Роспотребнадзоре. Кроме того, вернуть тонус организму и улучшить обмен веществ помогут умеренные физические нагрузки, отметили в ведомстве.

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год 2025