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Роспотребнадзор рассказал, как восстановиться после праздников - РИА Новости, 09.01.2025
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11:43 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/rospotrebnadzor-1992909893.html
Роспотребнадзор рассказал, как восстановиться после праздников
Роспотребнадзор рассказал, как восстановиться после праздников - РИА Новости, 09.01.2025
Роспотребнадзор рассказал, как восстановиться после праздников
Для аккуратного восстановления организма после праздников следует постепенно нормализовать режим питания – отказаться от сладостей, фастфуда, жареной и соленой... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T11:43:00+03:00
2025-01-09T11:43:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Для аккуратного восстановления организма после праздников следует постепенно нормализовать режим питания – отказаться от сладостей, фастфуда, жареной и соленой еды, необходимо также вернуться к рабочему режиму - ложиться спать и просыпаться в одно время, а также следует добавить в распорядок дня умеренные занятия спортом, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Праздники почти всегда сопровождаются большими застольями, сбитым режимом сна, отсутствием физических активностей или же наоборот их переизбытком. Все это может негативно сказаться на организме и требует аккуратного восстановления", - говорится в сообщении. Чтобы восстановиться после новогодних праздников, Роспотребнадзор рекомендует постепенно нормализовать режим питания, отказаться от горячительных напитков, сладостей и фастфуда, исключить жареное, соленое и маринованное. При этом ни в коем случае нельзя переходить к голоданию, подчеркнули в ведомстве. После праздников также важно восстановить режим сна – возвращаться к нему следует постепенно, стремясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, пояснили в Роспотребнадзоре. Кроме того, вернуть тонус организму и улучшить обмен веществ помогут умеренные физические нагрузки, отметили в ведомстве.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год 2025
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новый год 2025
Роспотребнадзор рассказал, как восстановиться после праздников

Роспотребнадзор рассказал, как восстановить организм после праздников

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНовый год
Новый год - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Для аккуратного восстановления организма после праздников следует постепенно нормализовать режим питания – отказаться от сладостей, фастфуда, жареной и соленой еды, необходимо также вернуться к рабочему режиму - ложиться спать и просыпаться в одно время, а также следует добавить в распорядок дня умеренные занятия спортом, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"Праздники почти всегда сопровождаются большими застольями, сбитым режимом сна, отсутствием физических активностей или же наоборот их переизбытком. Все это может негативно сказаться на организме и требует аккуратного восстановления", - говорится в сообщении.
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Чтобы восстановиться после новогодних праздников, Роспотребнадзор рекомендует постепенно нормализовать режим питания, отказаться от горячительных напитков, сладостей и фастфуда, исключить жареное, соленое и маринованное. При этом ни в коем случае нельзя переходить к голоданию, подчеркнули в ведомстве.
После праздников также важно восстановить режим сна – возвращаться к нему следует постепенно, стремясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, пояснили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, вернуть тонус организму и улучшить обмен веществ помогут умеренные физические нагрузки, отметили в ведомстве.
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