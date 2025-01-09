https://ria.ru/20250109/rogov-1992958631.html

Запад превратил Украину в полигон для испытаний своего оружия, заявил Рогов

Запад превратил Украину в полигон для испытаний своего оружия, заявил Рогов - РИА Новости, 09.01.2025

Запад превратил Украину в полигон для испытаний своего оружия, заявил Рогов

Передача Берлином Киеву новейшей модели боевой машины пехоты Lynx KF41 для её проверки в боевых условиях подтверждает, что западные военные корпорации... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:42:00+03:00

2025-01-09T15:42:00+03:00

2025-01-09T15:42:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Передача Берлином Киеву новейшей модели боевой машины пехоты Lynx KF41 для её проверки в боевых условиях подтверждает, что западные военные корпорации превратили Украину в полигон для испытания своего оружия, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине первые БМП новейшей модели KF41 Lynx. Как подтвердил изданию председатель правления концерна Армин Паппергер, первая поставка включает в себя 10 машин. По словам Паппергера, Lynx в настоящее время проходит испытания в ВСУ, чтобы серийный заказ мог быть выполнен как можно скорее. В июне 2024 года концерн Rheinmetall объявил о заключении контракта на поставку нескольких сотен боевых бронированных машин Lynx киевскому режиму. Также было объявлено о возможности их производства на Украине в будущем. "Западные военные корпорации превратили постукраинское пространство в непригодную для жизни территорию - полигон для испытания и обкатки своего оружия. Это всё подтверждение того, что киевский режим является оккупационным, и ему наплевать на судьбу живущих здесь людей, как и самой Украины", - сказал Рогов РИА Новости. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992878665.html

https://ria.ru/20250109/vsu-1992923107.html

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россия, украина, сша, владимир рогов, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире