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Запад превратил Украину в полигон для испытаний своего оружия, заявил Рогов - РИА Новости, 09.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/rogov-1992958631.html
Запад превратил Украину в полигон для испытаний своего оружия, заявил Рогов
Запад превратил Украину в полигон для испытаний своего оружия, заявил Рогов - РИА Новости, 09.01.2025
Запад превратил Украину в полигон для испытаний своего оружия, заявил Рогов
Передача Берлином Киеву новейшей модели боевой машины пехоты Lynx KF41 для её проверки в боевых условиях подтверждает, что западные военные корпорации... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:42:00+03:00
2025-01-09T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир рогов
сергей лавров
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Передача Берлином Киеву новейшей модели боевой машины пехоты Lynx KF41 для её проверки в боевых условиях подтверждает, что западные военные корпорации превратили Украину в полигон для испытания своего оружия, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине первые БМП новейшей модели KF41 Lynx. Как подтвердил изданию председатель правления концерна Армин Паппергер, первая поставка включает в себя 10 машин. По словам Паппергера, Lynx в настоящее время проходит испытания в ВСУ, чтобы серийный заказ мог быть выполнен как можно скорее. В июне 2024 года концерн Rheinmetall объявил о заключении контракта на поставку нескольких сотен боевых бронированных машин Lynx киевскому режиму. Также было объявлено о возможности их производства на Украине в будущем. "Западные военные корпорации превратили постукраинское пространство в непригодную для жизни территорию - полигон для испытания и обкатки своего оружия. Это всё подтверждение того, что киевский режим является оккупационным, и ему наплевать на судьбу живущих здесь людей, как и самой Украины", - сказал Рогов РИА Новости. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992878665.html
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россия, украина, сша, владимир рогов, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Рогов, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Запад превратил Украину в полигон для испытаний своего оружия, заявил Рогов

Рогов: передача ФРГ БМП Lynx ВСУ говорит о том, что Украина стала полигоном

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Передача Берлином Киеву новейшей модели боевой машины пехоты Lynx KF41 для её проверки в боевых условиях подтверждает, что западные военные корпорации превратили Украину в полигон для испытания своего оружия, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине первые БМП новейшей модели KF41 Lynx. Как подтвердил изданию председатель правления концерна Армин Паппергер, первая поставка включает в себя 10 машин. По словам Паппергера, Lynx в настоящее время проходит испытания в ВСУ, чтобы серийный заказ мог быть выполнен как можно скорее. В июне 2024 года концерн Rheinmetall объявил о заключении контракта на поставку нескольких сотен боевых бронированных машин Lynx киевскому режиму. Также было объявлено о возможности их производства на Украине в будущем.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
ВС России начали зачистку села Славянка севернее Курахово, заявил Рогов
Вчера, 07:04
"Западные военные корпорации превратили постукраинское пространство в непригодную для жизни территорию - полигон для испытания и обкатки своего оружия. Это всё подтверждение того, что киевский режим является оккупационным, и ему наплевать на судьбу живущих здесь людей, как и самой Украины", - сказал Рогов РИА Новости.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
ВСУ нанесли удар по автовокзалу в Запорожской области, заявил Рогов
Вчера, 13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир РоговСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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