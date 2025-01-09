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На Украине продлили срок возвращения дезертиров в ряды ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
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15:38 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/rada-1992957510.html
На Украине продлили срок возвращения дезертиров в ряды ВСУ
На Украине продлили срок возвращения дезертиров в ряды ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
На Украине продлили срок возвращения дезертиров в ряды ВСУ
Военнослужащие ВСУ, самовольно оставившие свои части, смогут до 1 марта добровольно вернуться на службу без последствий, за соответствующее решение... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:38:00+03:00
2025-01-09T15:38:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
ирина верещук
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, самовольно оставившие свои части, смогут до 1 марта добровольно вернуться на службу без последствий, за соответствующее решение проголосовала Верховная рада Украины, сообщила в четверг заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук в своем Telegram-канале. В конце ноября Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число военнообязанных, не желающих идти в армию, растет. "Верховная рада поддержала продление срока для добровольного возвращения самовольно оставивших части. До 1 марта 2025 года. Спасибо депутатам за конструктивность и оперативность", - написала Верещук. Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
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в мире, украина, владимир зеленский, ирина верещук, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ирина Верещук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине продлили срок возвращения дезертиров в ряды ВСУ

На Украине продлили срок возвращения дезертиров в ряды ВСУ до 1 марта

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, самовольно оставившие свои части, смогут до 1 марта добровольно вернуться на службу без последствий, за соответствующее решение проголосовала Верховная рада Украины, сообщила в четверг заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук в своем Telegram-канале.
В конце ноября Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число военнообязанных, не желающих идти в армию, растет.
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"Верховная рада поддержала продление срока для добровольного возвращения самовольно оставивших части. До 1 марта 2025 года. Спасибо депутатам за конструктивность и оперативность", - написала Верещук.
Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
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