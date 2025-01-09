https://ria.ru/20250109/rada-1992957510.html

На Украине продлили срок возвращения дезертиров в ряды ВСУ

На Украине продлили срок возвращения дезертиров в ряды ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025

На Украине продлили срок возвращения дезертиров в ряды ВСУ

Военнослужащие ВСУ, самовольно оставившие свои части, смогут до 1 марта добровольно вернуться на службу без последствий, за соответствующее решение... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:38:00+03:00

2025-01-09T15:38:00+03:00

2025-01-09T15:38:00+03:00

в мире

украина

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ирина верещук

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, самовольно оставившие свои части, смогут до 1 марта добровольно вернуться на службу без последствий, за соответствующее решение проголосовала Верховная рада Украины, сообщила в четверг заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук в своем Telegram-канале. В конце ноября Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число военнообязанных, не желающих идти в армию, растет. "Верховная рада поддержала продление срока для добровольного возвращения самовольно оставивших части. До 1 марта 2025 года. Спасибо депутатам за конструктивность и оперативность", - написала Верещук. Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.

https://ria.ru/20250109/bouz-1992956970.html

https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, ирина верещук, вооруженные силы украины, верховная рада украины