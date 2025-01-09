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Россиянам рассказали, как начать работу после праздников - РИА Новости, 09.01.2025
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06:17 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/rabota-1992876878.html
Россиянам рассказали, как начать работу после праздников
Россиянам рассказали, как начать работу после праздников - РИА Новости, 09.01.2025
Россиянам рассказали, как начать работу после праздников
Первые рабочие дни после праздничных каникул пройдут более эффективно, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями, рассказала РИА... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T06:17:00+03:00
2025-01-09T06:17:00+03:00
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первые рабочие дни после праздничных каникул пройдут более эффективно, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями, рассказала РИА Новости продакт-менеджер карьерного маркетплейса hh.ru Мария Оборина. "Каждый переживает адаптацию по-своему: кто-то заряжен энергией и готов действовать, а кто-то сталкивается с непривычным чувством усталости и рассеянности. Здесь важно осознать - это нормально. Не стоит требовать от себя максимальной продуктивности с первого рабочего дня. Постепенное вхождение в ритм, пусть и с минимальными усилиями, окажется куда эффективнее", - сказала она. Эксперт отметила, что в этом процессе важен полноценный отдых, поэтому лучше ограничить основные возбудители нервной системы - крепкий чай и кофе, громкую музыку, жаркие споры с коллегами, потому что в возбужденном состоянии днем труднее сосредоточиться, а вечером сложнее уснуть. Сразу после праздников Оборина посоветовала руководителям собрать неформальную планерку, где сотрудники могут поделиться впечатлениями о новогодних праздниках. Такая встреча даст выход эмоциями и послужит хорошим стартом для работы. Что касается рабочего процесса, в первые дни можно разобраться с накопившимися в конце года рутинными делами - после праздников небольшие задачи даются легче, чем глобальные планы. "Ключевым шагом в возвращении к рабочему ритму является правильное распределение приоритетов", - добавила Оборина. Кроме этого, эксперт советует не забывать заботиться со себе: например, начинать утро с полезной овсянки и пить воду в течение дня. Здоровое питание снизит нагрузку на организм, поможет улучшить сон и вернуть бодрость. "Наш организм ещё не успел перестроиться после праздничных ритмов, поэтому стоит избегать резких перемен. Легкие, но питательные блюда, вечерняя прогулка, пара страниц хорошей книги перед сном - всё это помогает снизить внутреннее напряжение. Главное - помнить: возвращение в рабочий ритм - это не гонка, а процесс, где важны внимание к себе и готовность слушать свои потребности", - рассказала Оборина.
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96
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общество, новый год 2025
Общество, Новый год 2025
Россиянам рассказали, как начать работу после праздников

HR-cпециалист Оборина: после праздников начинать работу нужно постепенно

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первые рабочие дни после праздничных каникул пройдут более эффективно, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями, рассказала РИА Новости продакт-менеджер карьерного маркетплейса hh.ru Мария Оборина.
"Каждый переживает адаптацию по-своему: кто-то заряжен энергией и готов действовать, а кто-то сталкивается с непривычным чувством усталости и рассеянности. Здесь важно осознать - это нормально. Не стоит требовать от себя максимальной продуктивности с первого рабочего дня. Постепенное вхождение в ритм, пусть и с минимальными усилиями, окажется куда эффективнее", - сказала она.
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Эксперт отметила, что в этом процессе важен полноценный отдых, поэтому лучше ограничить основные возбудители нервной системы - крепкий чай и кофе, громкую музыку, жаркие споры с коллегами, потому что в возбужденном состоянии днем труднее сосредоточиться, а вечером сложнее уснуть.
Сразу после праздников Оборина посоветовала руководителям собрать неформальную планерку, где сотрудники могут поделиться впечатлениями о новогодних праздниках. Такая встреча даст выход эмоциями и послужит хорошим стартом для работы. Что касается рабочего процесса, в первые дни можно разобраться с накопившимися в конце года рутинными делами - после праздников небольшие задачи даются легче, чем глобальные планы. "Ключевым шагом в возвращении к рабочему ритму является правильное распределение приоритетов", - добавила Оборина.
Кроме этого, эксперт советует не забывать заботиться со себе: например, начинать утро с полезной овсянки и пить воду в течение дня. Здоровое питание снизит нагрузку на организм, поможет улучшить сон и вернуть бодрость.
"Наш организм ещё не успел перестроиться после праздничных ритмов, поэтому стоит избегать резких перемен. Легкие, но питательные блюда, вечерняя прогулка, пара страниц хорошей книги перед сном - всё это помогает снизить внутреннее напряжение. Главное - помнить: возвращение в рабочий ритм - это не гонка, а процесс, где важны внимание к себе и готовность слушать свои потребности", - рассказала Оборина.
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