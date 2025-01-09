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В России началась самая короткая рабочая неделя в году
В России началась самая короткая рабочая неделя в году - РИА Новости, 09.01.2025
В России началась самая короткая рабочая неделя в году
Самая короткая рабочая неделя в 2025 году начинается в России, она продлится всего два дня — 9 и 10 января. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T00:17:00+03:00
2025-01-09T00:17:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Самая короткая рабочая неделя в 2025 году начинается в России, она продлится всего два дня — 9 и 10 января.Первая рабочая неделя в новом году будет самой короткой, поскольку россияне отдыхали на новогодних праздниках. Каникулы продлились 11 дней — с 29 декабря по 8 января.Правительство утвердило новогодние и рождественские праздничные дни в России на 1—8 января. При этом выходной день с 28 декабря перенесли на 30 декабря, а нерабочим днем 31 декабря стал благодаря переносу выходного с 7 января 2024 года, выпавшего на воскресенье.При этом жители России могли бы продлить новогодние праздники, взяв отпуск на эти два рабочих дня. Тогда отдых продлился бы 15 дней.
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общество, россия, праздники
Общество, Россия, Праздники
В России началась самая короткая рабочая неделя в году
В России началась самая короткая рабочая неделя в году, она продлится два дня