https://ria.ru/20250109/rabota-1992865617.html

В России началась самая короткая рабочая неделя в году

В России началась самая короткая рабочая неделя в году - РИА Новости, 09.01.2025

В России началась самая короткая рабочая неделя в году

Самая короткая рабочая неделя в 2025 году начинается в России, она продлится всего два дня — 9 и 10 января. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T00:17:00+03:00

2025-01-09T00:17:00+03:00

2025-01-09T00:18:00+03:00

общество

россия

праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991195050_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_11534b8a179e14a134fc5a8307a40dff.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Самая короткая рабочая неделя в 2025 году начинается в России, она продлится всего два дня — 9 и 10 января.Первая рабочая неделя в новом году будет самой короткой, поскольку россияне отдыхали на новогодних праздниках. Каникулы продлились 11 дней — с 29 декабря по 8 января.Правительство утвердило новогодние и рождественские праздничные дни в России на 1—8 января. При этом выходной день с 28 декабря перенесли на 30 декабря, а нерабочим днем 31 декабря стал благодаря переносу выходного с 7 января 2024 года, выпавшего на воскресенье.При этом жители России могли бы продлить новогодние праздники, взяв отпуск на эти два рабочих дня. Тогда отдых продлился бы 15 дней.

https://ria.ru/20250108/gosduma-1992777559.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, праздники