https://ria.ru/20250109/putin-1993016991.html
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 36 миллионов россиян
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 36 миллионов россиян - РИА Новости, 09.01.2025
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 36 миллионов россиян
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина на Первом канале и телеканале "Россия 1" смотрели 57,3% телезрителей России, следует из данных,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:52:00+03:00
2025-01-09T20:52:00+03:00
2025-01-09T20:52:00+03:00
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина на Первом канале и телеканале "Россия 1" смотрели 57,3% телезрителей России, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope. По данным Mediascope, новогоднее обращение президента на Первом канале смотрели 19 миллионов 558,3 тысячи человек (30,8%), а рейтинг телезрителей, который представляет собой средний показатель численности людей, посмотревших телепередачу, составил 14,4%. Подсчет учитывает общее число исследуемой аудитории, в которую входит население крупных городов не моложе 4 лет. На телеканале "Россия 1" обращение смотрели 16 миллионов 839,9 тысячи человек, доля телезрителей - 26,5%, рейтинг - 12,4%. Таким образом, доля аудитории Первого канала и "России 1", которая смотрела новогоднее обращение, составила 57,3%. Данные представлены за период 31 декабря – 1 января, которые получены путем измерения телепросмотров по всей России (0+), включая домашний и дачный просмотр, за исключением повторных показов программ.
https://ria.ru/20250109/kiselev-1993007358.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, владимир путин, новогоднее обращение президента
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Новогоднее обращение президента
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 36 миллионов россиян
Mediascope: новогоднее обращение Путина посмотрели 57,3% телезрителей страны
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина на Первом канале и телеканале "Россия 1" смотрели 57,3% телезрителей России, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope.
По данным Mediascope, новогоднее обращение президента на Первом канале смотрели 19 миллионов 558,3 тысячи человек (30,8%), а рейтинг телезрителей, который представляет собой средний показатель численности людей, посмотревших телепередачу, составил 14,4%. Подсчет учитывает общее число исследуемой аудитории, в которую входит население крупных городов не моложе 4 лет.
На телеканале "Россия 1" обращение смотрели 16 миллионов 839,9 тысячи человек, доля телезрителей - 26,5%, рейтинг - 12,4%. Таким образом, доля аудитории Первого канала и "России 1", которая смотрела новогоднее обращение, составила 57,3%.
Данные представлены за период 31 декабря – 1 января, которые получены путем измерения телепросмотров по всей России
(0+), включая домашний и дачный просмотр, за исключением повторных показов программ.