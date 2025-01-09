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Новогоднее обращение Путина посмотрели более 36 миллионов россиян - РИА Новости, 09.01.2025
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20:52 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/putin-1993016991.html
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 36 миллионов россиян
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 36 миллионов россиян - РИА Новости, 09.01.2025
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 36 миллионов россиян
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина на Первом канале и телеканале "Россия 1" смотрели 57,3% телезрителей России, следует из данных,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:52:00+03:00
2025-01-09T20:52:00+03:00
общество
технологии
россия
владимир путин
новогоднее обращение президента
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина на Первом канале и телеканале "Россия 1" смотрели 57,3% телезрителей России, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope. По данным Mediascope, новогоднее обращение президента на Первом канале смотрели 19 миллионов 558,3 тысячи человек (30,8%), а рейтинг телезрителей, который представляет собой средний показатель численности людей, посмотревших телепередачу, составил 14,4%. Подсчет учитывает общее число исследуемой аудитории, в которую входит население крупных городов не моложе 4 лет. На телеканале "Россия 1" обращение смотрели 16 миллионов 839,9 тысячи человек, доля телезрителей - 26,5%, рейтинг - 12,4%. Таким образом, доля аудитории Первого канала и "России 1", которая смотрела новогоднее обращение, составила 57,3%. Данные представлены за период 31 декабря – 1 января, которые получены путем измерения телепросмотров по всей России (0+), включая домашний и дачный просмотр, за исключением повторных показов программ.
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общество, технологии, россия, владимир путин, новогоднее обращение президента
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Новогоднее обращение президента
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 36 миллионов россиян

Mediascope: новогоднее обращение Путина посмотрели 57,3% телезрителей страны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНовогоднее обращение президента Владимира Путина
Новогоднее обращение президента Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Новогоднее обращение президента Владимира Путина
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина на Первом канале и телеканале "Россия 1" смотрели 57,3% телезрителей России, следует из данных, предоставленных компанией Mediascope.
По данным Mediascope, новогоднее обращение президента на Первом канале смотрели 19 миллионов 558,3 тысячи человек (30,8%), а рейтинг телезрителей, который представляет собой средний показатель численности людей, посмотревших телепередачу, составил 14,4%. Подсчет учитывает общее число исследуемой аудитории, в которую входит население крупных городов не моложе 4 лет.
На телеканале "Россия 1" обращение смотрели 16 миллионов 839,9 тысячи человек, доля телезрителей - 26,5%, рейтинг - 12,4%. Таким образом, доля аудитории Первого канала и "России 1", которая смотрела новогоднее обращение, составила 57,3%.
Данные представлены за период 31 декабря – 1 января, которые получены путем измерения телепросмотров по всей России (0+), включая домашний и дачный просмотр, за исключением повторных показов программ.
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