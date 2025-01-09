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Путин назначил Дениса Попова замглавы МЧС - РИА Новости, 09.01.2025
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17:23 09.01.2025 (обновлено: 19:09 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/putin-1992982290.html
Путин назначил Дениса Попова замглавы МЧС
Путин назначил Дениса Попова замглавы МЧС - РИА Новости, 09.01.2025
Путин назначил Дениса Попова замглавы МЧС
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Попова статс-секретарем - замглавы МЧС России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:23:00+03:00
2025-01-09T19:09:00+03:00
политика
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дениса Попова статс-секретарем - замглавы МЧС России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Попова Дениса Геннадьевича статс-секретарем - заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 9 января. Ранее эту должность занимал Алексей Серко, курировавший в министерстве законотворческую деятельность. По словам представителя экстренных служб, летом прошлого года Серко написал рапорт об увольнении из МЧС по собственному желанию. Серко был назначен на должность статс-секретаря - замминистра МЧС России летом 2018 года.
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политика, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин назначил Дениса Попова замглавы МЧС

Путин назначил Дениса Попова статс-секретарем — замглавы МЧС

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгордумы | Перейти в медиабанкДенис Попов
Денис Попов - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгордумы
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Денис Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дениса Попова статс-секретарем - замглавы МЧС России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Назначить Попова Дениса Геннадьевича статс-секретарем - заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 9 января.
Ранее эту должность занимал Алексей Серко, курировавший в министерстве законотворческую деятельность. По словам представителя экстренных служб, летом прошлого года Серко написал рапорт об увольнении из МЧС по собственному желанию. Серко был назначен на должность статс-секретаря - замминистра МЧС России летом 2018 года.
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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