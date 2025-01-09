https://ria.ru/20250109/putin-1992982290.html

Путин назначил Дениса Попова замглавы МЧС

Путин назначил Дениса Попова замглавы МЧС - РИА Новости, 09.01.2025

Путин назначил Дениса Попова замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Попова статс-секретарем - замглавы МЧС России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:23:00+03:00

2025-01-09T17:23:00+03:00

2025-01-09T19:09:00+03:00

политика

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дениса Попова статс-секретарем - замглавы МЧС России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Попова Дениса Геннадьевича статс-секретарем - заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 9 января. Ранее эту должность занимал Алексей Серко, курировавший в министерстве законотворческую деятельность. По словам представителя экстренных служб, летом прошлого года Серко написал рапорт об увольнении из МЧС по собственному желанию. Серко был назначен на должность статс-секретаря - замминистра МЧС России летом 2018 года.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)