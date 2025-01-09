https://ria.ru/20250109/putin-1992978702.html

Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута много, заявил Путин

Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута много, заявил Путин - РИА Новости, 09.01.2025

Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута много, заявил Путин

Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута в Черном море после крушения танкеров много, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:05:00+03:00

2025-01-09T17:05:00+03:00

2025-01-09T17:05:00+03:00

происшествия

черное море

россия

керчь

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990812518_0:118:3073:1847_1920x0_80_0_0_33ae3fcf587346af138c691e25aed87f.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута в Черном море после крушения танкеров много, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг провел совещание с членами правительства, на котором попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Президент заявил, что делается пока недостаточно. "Здесь проблем, повторяю, много - и технических, и финансовых, и технологических", - сказал Путин. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250105/skolkovo-1992613631.html

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

черное море

россия

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, черное море, россия, керчь, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе