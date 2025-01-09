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Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута много, заявил Путин - РИА Новости, 09.01.2025
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17:05 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/putin-1992978702.html
Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута много, заявил Путин
Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута много, заявил Путин - РИА Новости, 09.01.2025
Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута много, заявил Путин
Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута в Черном море после крушения танкеров много, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:05:00+03:00
2025-01-09T17:05:00+03:00
происшествия
черное море
россия
керчь
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута в Черном море после крушения танкеров много, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг провел совещание с членами правительства, на котором попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Президент заявил, что делается пока недостаточно. "Здесь проблем, повторяю, много - и технических, и финансовых, и технологических", - сказал Путин. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250105/skolkovo-1992613631.html
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html
черное море
россия
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происшествия, черное море, россия, керчь, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Россия, Керчь, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута много, заявил Путин

Путин: проблем с ликвидацией последствий разлива мазута в Черном море много

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Проблем с ликвидацией последствий разлива мазута в Черном море после крушения танкеров много, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг провел совещание с членами правительства, на котором попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Президент заявил, что делается пока недостаточно.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
"Сколково": быстрое реагирование – залог успеха в борьбе с выбросом мазута
5 января, 21:50
«
"Здесь проблем, повторяю, много - и технических, и финансовых, и технологических", - сказал Путин.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"Затянули с операцией". Что творится на пляжах Анапы после катастрофы
28 декабря 2024, 08:00
 
ПроисшествияЧерное мореРоссияКерчьВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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