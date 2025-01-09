https://ria.ru/20250109/putin-1992975306.html

Путин потребовал новых предложений по ликвидации последствий ЧП с мазутом

Путин потребовал новых предложений по ликвидации последствий ЧП с мазутом - РИА Новости, 09.01.2025

Путин потребовал новых предложений по ликвидации последствий ЧП с мазутом

Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ подготовить новые предложения по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:51:00+03:00

2025-01-09T16:51:00+03:00

2025-01-09T16:51:00+03:00

россия

керченский пролив

черное море

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990812540_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_2bfddf63348b1111eb540ebd0a31917b.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ подготовить новые предложения по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. Путин на совещании с членами правительства выразил надежду на то, что должностные лица РФ с высоким уровнем ответственности будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия катастрофы с разливом мазута в Керченском проливе. "Здесь проблем, повторяю, много, и технических, и финансовых, и технологических. Нужно все это собрать сейчас, все проанализировать и систематизировать. Прошу руководство правительства отнестись к этому соответствующим образом, и соответствующие службы, министерства, ведомства проработать и доложить предложения о том, как будет организована эта работа в самое ближайшее время. И (необходимо - ред.) иметь в виду перспективу повышения температуры воды в Черном море весной и тем более летом", - сказал глава государства. Президент РФ отметил, что к моменту повышения температуры воды в Черном море должна быть начата реализация работ по минимизации экономических и экологических потерь в связи с ЧС в Черном море. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250108/mazut-1992861387.html

https://ria.ru/20250105/skolkovo-1992613631.html

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

россия

керченский пролив

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, керченский пролив, черное море, владимир путин