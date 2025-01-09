Путин потребовал новых предложений по ликвидации последствий ЧП с мазутом
Путин потребовал новых предложений по ликвидации последствий ЧС в Черном море
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ подготовить новые предложения по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе.
Путин на совещании с членами правительства выразил надежду на то, что должностные лица РФ с высоким уровнем ответственности будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия катастрофы с разливом мазута в Керченском проливе.
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"Здесь проблем, повторяю, много, и технических, и финансовых, и технологических. Нужно все это собрать сейчас, все проанализировать и систематизировать. Прошу руководство правительства отнестись к этому соответствующим образом, и соответствующие службы, министерства, ведомства проработать и доложить предложения о том, как будет организована эта работа в самое ближайшее время. И (необходимо - ред.) иметь в виду перспективу повышения температуры воды в Черном море весной и тем более летом", - сказал глава государства.
Президент РФ отметил, что к моменту повышения температуры воды в Черном море должна быть начата реализация работ по минимизации экономических и экологических потерь в связи с ЧС в Черном море.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
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