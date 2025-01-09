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Путин поручил регулярно докладывать о ликвидации мазута в Черном море - РИА Новости, 09.01.2025
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16:23 09.01.2025 (обновлено: 16:28 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/putin-1992970648.html
Путин поручил регулярно докладывать о ликвидации мазута в Черном море
Путин поручил регулярно докладывать о ликвидации мазута в Черном море - РИА Новости, 09.01.2025
Путин поручил регулярно докладывать о ликвидации мазута в Черном море
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову докладывать о мерах по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:23:00+03:00
2025-01-09T16:28:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
черное море
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову докладывать о мерах по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море."Прошу докладывать об этом и руководству правительства, и председателю правительства, и мне", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.На восточном берегу Крыма в районе Керчи первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250109/putin-1992970487.html
черное море
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, черное море, россия, владимир путин
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Черное море, Россия, Владимир Путин
Путин поручил регулярно докладывать о ликвидации мазута в Черном море

Путин поручил главе МЧС регулярно докладывать о ликвидации мазута в Черном море

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / POOL
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НОВО-ОГАРЕВО, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову докладывать о мерах по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.
"Прошу докладывать об этом и руководству правительства, и председателю правительства, и мне", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
На восточном берегу Крыма в районе Керчи первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Вчера, 16:23
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияЧерное мореРоссияВладимир Путин
 
 
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