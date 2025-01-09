https://ria.ru/20250109/putin-1992970648.html

Путин поручил регулярно докладывать о ликвидации мазута в Черном море

Путин поручил регулярно докладывать о ликвидации мазута в Черном море - РИА Новости, 09.01.2025

Путин поручил регулярно докладывать о ликвидации мазута в Черном море

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову докладывать о мерах по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:23:00+03:00

2025-01-09T16:23:00+03:00

2025-01-09T16:28:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

черное море

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову докладывать о мерах по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море."Прошу докладывать об этом и руководству правительства, и председателю правительства, и мне", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.На восточном берегу Крыма в районе Керчи первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.

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черное море

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, черное море, россия, владимир путин