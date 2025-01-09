https://ria.ru/20250109/putin-1992970487.html

Путин поручил минимизировать ущерб от мазута до повышения температуры

Путин поручил минимизировать ущерб от мазута до повышения температуры - РИА Новости, 09.01.2025

Путин поручил минимизировать ущерб от мазута до повышения температуры

Реализацию основных работ по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море необходимо начать до повышения температура воды, сообщил президент России... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:23:00+03:00

2025-01-09T16:23:00+03:00

2025-01-09T16:23:00+03:00

происшествия

черное море

россия

керчь

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Реализацию основных работ по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море необходимо начать до повышения температура воды, сообщил президент России Владимир Путин "К этому моменту (повышения температуры воды в Черном море - ред.) если не все, то основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии, должны быть не только сверстаны - эти предложения - но и должна быть начата их реализация самым активным образом", - сказал Путин на совещании с членами правительства. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250108/krym-1992842476.html

https://ria.ru/20250109/sevastopol-1992912275.html

черное море

россия

керчь

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происшествия, черное море, россия, керчь, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе