Путин поручил минимизировать ущерб от мазута до повышения температуры
Путин: минимизировать ущерб от разлива мазута надо до повышения температуры воды
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Реализацию основных работ по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море необходимо начать до повышения температура воды, сообщил президент России Владимир Путин
"К этому моменту (повышения температуры воды в Черном море - ред.) если не все, то основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии, должны быть не только сверстаны - эти предложения - но и должна быть начата их реализация самым активным образом", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.