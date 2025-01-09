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Путин поручил минимизировать ущерб от мазута до повышения температуры - РИА Новости, 09.01.2025
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16:23 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/putin-1992970487.html
Путин поручил минимизировать ущерб от мазута до повышения температуры
Путин поручил минимизировать ущерб от мазута до повышения температуры - РИА Новости, 09.01.2025
Путин поручил минимизировать ущерб от мазута до повышения температуры
Реализацию основных работ по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море необходимо начать до повышения температура воды, сообщил президент России... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:23:00+03:00
2025-01-09T16:23:00+03:00
происшествия
черное море
россия
керчь
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Реализацию основных работ по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море необходимо начать до повышения температура воды, сообщил президент России Владимир Путин "К этому моменту (повышения температуры воды в Черном море - ред.) если не все, то основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии, должны быть не только сверстаны - эти предложения - но и должна быть начата их реализация самым активным образом", - сказал Путин на совещании с членами правительства. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250108/krym-1992842476.html
https://ria.ru/20250109/sevastopol-1992912275.html
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происшествия, черное море, россия, керчь, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Россия, Керчь, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Путин поручил минимизировать ущерб от мазута до повышения температуры

Путин: минимизировать ущерб от разлива мазута надо до повышения температуры воды

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Реализацию основных работ по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море необходимо начать до повышения температура воды, сообщил президент России Владимир Путин
"К этому моменту (повышения температуры воды в Черном море - ред.) если не все, то основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии, должны быть не только сверстаны - эти предложения - но и должна быть начата их реализация самым активным образом", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Крым - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В Крыму завершили очистку побережья от загрязненного мазутом грунта
8 января, 19:19
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
Последствия разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Губернатор Севастополя не исключил повторных выбросов мазута
Вчера, 11:59
 
ПроисшествияЧерное мореРоссияКерчьВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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