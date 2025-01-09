https://ria.ru/20250109/putin-1992968718.html

Путин потребовал сделать все для предотвращения утечек нефти в Черном море

Путин потребовал сделать все для предотвращения утечек нефти в Черном море - РИА Новости, 09.01.2025

Путин потребовал сделать все для предотвращения утечек нефти в Черном море

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину сделать все необходимое для предотвращения утечек нефтепродуктов из затонувших в Черном море танкеров и разработать... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:13:00+03:00

2025-01-09T16:13:00+03:00

2025-01-09T16:32:00+03:00

черное море

россия

владимир путин

александр куренков (мчс)

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину сделать все необходимое для предотвращения утечек нефтепродуктов из затонувших в Черном море танкеров и разработать планы их подъема.Путин в четверг провел совещание с правительством, в ходе которого обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ликвидацию последствий крушения танкеров в Черном море, в результате которого были повреждены танки с мазутом и нефтепродукты оказались в воде."Нужно все сделать для того, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танков. Далее необходимо уже сейчас подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров. Это отдельная большая работа, связанная с подготовкой соответствующих специалистов и техники и выделения необходимых финансовых ресурсов - заранее", - сказал Путин.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.

https://ria.ru/20250109/putin-1992970648.html

https://ria.ru/20250105/kuban-1992605247.html

черное море

россия

керченский пролив

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черное море, россия, владимир путин, александр куренков (мчс), керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе