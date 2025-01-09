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Путин потребовал сделать все для предотвращения утечек нефти в Черном море - РИА Новости, 09.01.2025
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16:13 09.01.2025 (обновлено: 16:32 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/putin-1992968718.html
Путин потребовал сделать все для предотвращения утечек нефти в Черном море
Путин потребовал сделать все для предотвращения утечек нефти в Черном море - РИА Новости, 09.01.2025
Путин потребовал сделать все для предотвращения утечек нефти в Черном море
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину сделать все необходимое для предотвращения утечек нефтепродуктов из затонувших в Черном море танкеров и разработать... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:13:00+03:00
2025-01-09T16:32:00+03:00
черное море
россия
владимир путин
александр куренков (мчс)
керченский пролив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990810258_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dc672ee20685746b5f8acba85f250be.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину сделать все необходимое для предотвращения утечек нефтепродуктов из затонувших в Черном море танкеров и разработать планы их подъема.Путин в четверг провел совещание с правительством, в ходе которого обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ликвидацию последствий крушения танкеров в Черном море, в результате которого были повреждены танки с мазутом и нефтепродукты оказались в воде."Нужно все сделать для того, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танков. Далее необходимо уже сейчас подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров. Это отдельная большая работа, связанная с подготовкой соответствующих специалистов и техники и выделения необходимых финансовых ресурсов - заранее", - сказал Путин.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
https://ria.ru/20250109/putin-1992970648.html
https://ria.ru/20250105/kuban-1992605247.html
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черное море, россия, владимир путин, александр куренков (мчс), керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Черное море, Россия, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Керченский пролив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Путин потребовал сделать все для предотвращения утечек нефти в Черном море

Путин потребовал создать план подъема нефтепродуктов из Черного моря

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Мазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину сделать все необходимое для предотвращения утечек нефтепродуктов из затонувших в Черном море танкеров и разработать планы их подъема.
Путин в четверг провел совещание с правительством, в ходе которого обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ликвидацию последствий крушения танкеров в Черном море, в результате которого были повреждены танки с мазутом и нефтепродукты оказались в воде.
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"Нужно все сделать для того, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танков. Далее необходимо уже сейчас подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров. Это отдельная большая работа, связанная с подготовкой соответствующих специалистов и техники и выделения необходимых финансовых ресурсов - заранее", - сказал Путин.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
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Черное мореРоссияВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)Керченский проливМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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