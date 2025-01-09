https://ria.ru/20250109/putin-1992968614.html

Путин оценил работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море

Путин оценил работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 09.01.2025

Путин оценил работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море

Президент России Владимир Путин заявил, что для минимизации ущерба после ЧС с разливом мазута в Черном море пока делается недостаточно. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:13:00+03:00

2025-01-09T16:13:00+03:00

2025-01-09T16:26:00+03:00

черное море

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

керчь

происшествия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для минимизации ущерба после ЧС с разливом мазута в Черном море пока делается недостаточно.Глава государства в четверг в формате видеоконференции встретился с членами правительства РФ, основной темой совещания стал запуск новых национальных проектов."Из того, что я вижу, и из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба (от разлива мазута в Черном море - ред.) пока явно недостаточно", - сказал Путин.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.На восточном берегу Крыма в районе Керчи первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе.

https://ria.ru/20250109/putin-1992970487.html

https://ria.ru/20250109/sevastopol-1992912275.html

черное море

россия

керчь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

черное море, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, керчь, происшествия