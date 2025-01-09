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Путин оценил работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 09.01.2025
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16:13 09.01.2025 (обновлено: 16:26 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/putin-1992968614.html
Путин оценил работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море
Путин оценил работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 09.01.2025
Путин оценил работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море
Президент России Владимир Путин заявил, что для минимизации ущерба после ЧС с разливом мазута в Черном море пока делается недостаточно. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:13:00+03:00
2025-01-09T16:26:00+03:00
черное море
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
керчь
происшествия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для минимизации ущерба после ЧС с разливом мазута в Черном море пока делается недостаточно.Глава государства в четверг в формате видеоконференции встретился с членами правительства РФ, основной темой совещания стал запуск новых национальных проектов."Из того, что я вижу, и из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба (от разлива мазута в Черном море - ред.) пока явно недостаточно", - сказал Путин.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.На восточном берегу Крыма в районе Керчи первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе.
https://ria.ru/20250109/putin-1992970487.html
https://ria.ru/20250109/sevastopol-1992912275.html
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черное море, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, керчь, происшествия
Черное море, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Керчь, Происшествия
Путин оценил работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море

Путин: для минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море делается мало

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для минимизации ущерба после ЧС с разливом мазута в Черном море пока делается недостаточно.
Глава государства в четверг в формате видеоконференции встретился с членами правительства РФ, основной темой совещания стал запуск новых национальных проектов.
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Путин поручил минимизировать ущерб от мазута до повышения температуры
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"Из того, что я вижу, и из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба (от разлива мазута в Черном море - ред.) пока явно недостаточно", - сказал Путин.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
На восточном берегу Крыма в районе Керчи первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе.
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Черное мореВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияКерчьПроисшествия
 
 
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