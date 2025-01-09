https://ria.ru/20250109/putin-1992968162.html

Путин надеется на минимизацию последствий разлива мазута в Черном море

Путин надеется на минимизацию последствий разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 09.01.2025

Путин надеется на минимизацию последствий разлива мазута в Черном море

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что должностные лица будут внимательно относиться к тому, чтобы минимизировать последствия разлива мазута в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:12:00+03:00

2025-01-09T16:12:00+03:00

2025-01-09T16:35:00+03:00

керченский пролив

россия

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что должностные лица будут внимательно относиться к тому, чтобы минимизировать последствия разлива мазута в Керченском проливе.Глава государства в четверг провел совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, на котором обсуждались оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов."Надеюсь, что с не меньшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой аварии и катастрофы", - сказал Путин на совещании.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.На восточном берегу Крыма в районе Керчи первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250109/putin-1992968614.html

https://ria.ru/20250109/putin-1992970648.html

керченский пролив

россия

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керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе