https://ria.ru/20250109/putin-1992967426.html

Путин поручил образовать штаб по ликвидации ЧП с разливом мазута

Путин поручил образовать штаб по ликвидации ЧП с разливом мазута - РИА Новости, 09.01.2025

Путин поручил образовать штаб по ликвидации ЧП с разливом мазута

Президент России Владимир Путин поручил создать штаб по ликвидации ЧП в Керченском проливе, который работал бы прямо на месте катастрофы и возглавлялся... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:10:00+03:00

2025-01-09T16:10:00+03:00

2025-01-09T16:24:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

керченский пролив

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать штаб по ликвидации ЧП в Керченском проливе, который работал бы прямо на месте катастрофы и возглавлялся руководителями и ответственными работниками министерств и ведомств."Нужно образовать комиссию соответствующую, соответствующий штаб, который работал бы прямо на месте (ЧП в Керченском проливе - ред.). И не на местном уровне, а чтобы он возглавлялся руководителями, ответственными работниками министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20250109/putin-1992968614.html

керченский пролив

россия

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2025

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крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, россия, владимир путин