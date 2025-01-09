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Путин поручил образовать штаб по ликвидации ЧП с разливом мазута - РИА Новости, 09.01.2025
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16:10 09.01.2025 (обновлено: 16:24 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/putin-1992967426.html
Путин поручил образовать штаб по ликвидации ЧП с разливом мазута
Путин поручил образовать штаб по ликвидации ЧП с разливом мазута - РИА Новости, 09.01.2025
Путин поручил образовать штаб по ликвидации ЧП с разливом мазута
Президент России Владимир Путин поручил создать штаб по ликвидации ЧП в Керченском проливе, который работал бы прямо на месте катастрофы и возглавлялся... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:10:00+03:00
2025-01-09T16:24:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
керченский пролив
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать штаб по ликвидации ЧП в Керченском проливе, который работал бы прямо на месте катастрофы и возглавлялся руководителями и ответственными работниками министерств и ведомств."Нужно образовать комиссию соответствующую, соответствующий штаб, который работал бы прямо на месте (ЧП в Керченском проливе - ред.). И не на местном уровне, а чтобы он возглавлялся руководителями, ответственными работниками министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20250109/putin-1992968614.html
керченский пролив
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крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, россия, владимир путин
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Керченский пролив, Россия, Владимир Путин
Путин поручил образовать штаб по ликвидации ЧП с разливом мазута

Путин поручил создать штаб по ликвидации ЧП с танкером в Керченском проливе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
 Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать штаб по ликвидации ЧП в Керченском проливе, который работал бы прямо на месте катастрофы и возглавлялся руководителями и ответственными работниками министерств и ведомств.
"Нужно образовать комиссию соответствующую, соответствующий штаб, который работал бы прямо на месте (ЧП в Керченском проливе - ред.). И не на местном уровне, а чтобы он возглавлялся руководителями, ответственными работниками министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеКерченский проливРоссияВладимир Путин
 
 
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