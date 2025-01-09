https://ria.ru/20250109/putin-1992964558.html

Путин потребовал посвятить всю работу по нацпроектам реальному результату

Путин потребовал посвятить всю работу по нацпроектам реальному результату - РИА Новости, 09.01.2025

Путин потребовал посвятить всю работу по нацпроектам реальному результату

Вся работа по национальным проектам России должна быть посвящена реальному результату, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:03:00+03:00

2025-01-09T16:03:00+03:00

2025-01-09T16:15:00+03:00

владимир путин

нацпроекты

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вся работа по национальным проектам России должна быть посвящена реальному результату, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, на котором будут обсуждены оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов."Планы-планами, проекты-проектами, а жизнь сама по себе - такого быть не должно. Все должно быть посвящено реальному результату, а реальный результат будет оцениваться по тому, как граждане страны оценивают нашу работу", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250109/putin-1992964249.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, нацпроекты, россия