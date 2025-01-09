https://ria.ru/20250109/putin-1992964558.html
Путин потребовал посвятить всю работу по нацпроектам реальному результату
Путин потребовал посвятить всю работу по нацпроектам реальному результату - РИА Новости, 09.01.2025
Путин потребовал посвятить всю работу по нацпроектам реальному результату
Вся работа по национальным проектам России должна быть посвящена реальному результату, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:03:00+03:00
2025-01-09T16:03:00+03:00
2025-01-09T16:15:00+03:00
владимир путин
нацпроекты
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989507250_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_11d263cebc07e8ad4d7d632808ff9479.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вся работа по национальным проектам России должна быть посвящена реальному результату, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, на котором будут обсуждены оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов."Планы-планами, проекты-проектами, а жизнь сама по себе - такого быть не должно. Все должно быть посвящено реальному результату, а реальный результат будет оцениваться по тому, как граждане страны оценивают нашу работу", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250109/putin-1992964249.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989507250_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_9f97058d76071626569bc72b4658f4d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, нацпроекты, россия
Владимир Путин, Нацпроекты, Россия
Путин потребовал посвятить всю работу по нацпроектам реальному результату
Путин: вся работа по нацпроектами должна быть посвящена реальному результату