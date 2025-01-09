https://ria.ru/20250109/putin-1992964249.html
Путин поручил региональным властям своевременно решать социальные вопросы
Путин поручил региональным властям своевременно решать социальные вопросы - РИА Новости, 09.01.2025
Путин поручил региональным властям своевременно решать социальные вопросы
Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям не откладывать решение социально-экономических вопросов на потом, даже если они не являются... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:01:00+03:00
2025-01-09T16:01:00+03:00
2025-01-09T16:18:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям не откладывать решение социально-экономических вопросов на потом, даже если они не являются популярными."Просил бы коллег в регионах выстраивать работу таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, чтобы все шло по плану. Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом, понимаете, о чем я говорю, вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20250109/putin-1992963690.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин поручил региональным властям своевременно решать социальные вопросы
Путин поручил регионам не откладывать решение социально-экономических вопросов