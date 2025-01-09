https://ria.ru/20250109/putin-1992964249.html

Путин поручил региональным властям своевременно решать социальные вопросы

Путин поручил региональным властям своевременно решать социальные вопросы - РИА Новости, 09.01.2025

Путин поручил региональным властям своевременно решать социальные вопросы

Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям не откладывать решение социально-экономических вопросов на потом, даже если они не являются... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:01:00+03:00

2025-01-09T16:01:00+03:00

2025-01-09T16:18:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям не откладывать решение социально-экономических вопросов на потом, даже если они не являются популярными."Просил бы коллег в регионах выстраивать работу таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, чтобы все шло по плану. Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом, понимаете, о чем я говорю, вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20250109/putin-1992963690.html

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владимир путин, россия