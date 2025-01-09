https://ria.ru/20250109/putin-1992963785.html

Путин поручил доложить о ходе ликвидации ЧП в Керченском проливе

Путин поручил доложить о ходе ликвидации ЧП в Керченском проливе - РИА Новости, 09.01.2025

Путин поручил доложить о ходе ликвидации ЧП в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС РФ Александра Куренкова доложить о ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:00:00+03:00

2025-01-09T16:00:00+03:00

2025-01-09T16:30:00+03:00

происшествия

керченский пролив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991828724_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_95cf67a35681108b9275adf47ca69964.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС РФ Александра Куренкова доложить о ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе."Я бы попросил Куренкова Александра Вячеславовича дать оценку тому, что сейчас мы имеем и, что, по вашему мнению, мы должны сделать все вместе для того, чтобы минимизировать последствия этого экологического происшествия. Это один из самых серьезных вызовов в экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.Пятнадцатого декабря 2024 года в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.

https://ria.ru/20250109/putin-1992968718.html

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, керченский пролив