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Путин поручил доложить о ходе ликвидации ЧП в Керченском проливе - РИА Новости, 09.01.2025
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16:00 09.01.2025 (обновлено: 16:30 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/putin-1992963785.html
Путин поручил доложить о ходе ликвидации ЧП в Керченском проливе
Путин поручил доложить о ходе ликвидации ЧП в Керченском проливе - РИА Новости, 09.01.2025
Путин поручил доложить о ходе ликвидации ЧП в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС РФ Александра Куренкова доложить о ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:00:00+03:00
2025-01-09T16:30:00+03:00
происшествия
керченский пролив
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС РФ Александра Куренкова доложить о ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе."Я бы попросил Куренкова Александра Вячеславовича дать оценку тому, что сейчас мы имеем и, что, по вашему мнению, мы должны сделать все вместе для того, чтобы минимизировать последствия этого экологического происшествия. Это один из самых серьезных вызовов в экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.Пятнадцатого декабря 2024 года в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.
https://ria.ru/20250109/putin-1992968718.html
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происшествия, керченский пролив
Происшествия, Керченский пролив
Путин поручил доложить о ходе ликвидации ЧП в Керченском проливе

Путин поручил Куренкову доложить о ходе ликвидации ЧП в Керченском проливе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС РФ Александра Куренкова доложить о ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
"Я бы попросил Куренкова Александра Вячеславовича дать оценку тому, что сейчас мы имеем и, что, по вашему мнению, мы должны сделать все вместе для того, чтобы минимизировать последствия этого экологического происшествия. Это один из самых серьезных вызовов в экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Пятнадцатого декабря 2024 года в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.
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ПроисшествияКерченский пролив
 
 
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