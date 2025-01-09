https://ria.ru/20250109/putin-1992963690.html

Путин рассказал, как будут оцениваться результаты работы над нацпроектами

Путин рассказал, как будут оцениваться результаты работы над нацпроектами - РИА Новости, 09.01.2025

Путин рассказал, как будут оцениваться результаты работы над нацпроектами

Результаты работы над национальными проектами будут оцениваться не "по бумагам", а исходя из реалий жизни, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:00:00+03:00

2025-01-09T16:00:00+03:00

2025-01-09T16:18:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 9 янв - РИА Новости. Результаты работы над национальными проектами будут оцениваться не "по бумагам", а исходя из реалий жизни, заявил президент России Владимир Путин."Здесь очень важно, чтобы те подготовленные документы, о которых сейчас говорил Александр Валентинович (Новак, зампредседателя правительства РФ), не расходились от реалий жизни. Как я уже говорил неоднократно: будем оценивать результаты не по бумагам, а по тому, как предпринимаемые нами действия, проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей. Прошу исходить именно из этого", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20250109/putin-1992964249.html

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россия, экономика, владимир путин, общество