https://ria.ru/20250109/putin-1992963690.html
Путин рассказал, как будут оцениваться результаты работы над нацпроектами
Путин рассказал, как будут оцениваться результаты работы над нацпроектами - РИА Новости, 09.01.2025
Путин рассказал, как будут оцениваться результаты работы над нацпроектами
Результаты работы над национальными проектами будут оцениваться не "по бумагам", а исходя из реалий жизни, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:00:00+03:00
2025-01-09T16:00:00+03:00
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экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 9 янв - РИА Новости. Результаты работы над национальными проектами будут оцениваться не "по бумагам", а исходя из реалий жизни, заявил президент России Владимир Путин."Здесь очень важно, чтобы те подготовленные документы, о которых сейчас говорил Александр Валентинович (Новак, зампредседателя правительства РФ), не расходились от реалий жизни. Как я уже говорил неоднократно: будем оценивать результаты не по бумагам, а по тому, как предпринимаемые нами действия, проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей. Прошу исходить именно из этого", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20250109/putin-1992964249.html
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россия, экономика, владимир путин, общество
Россия, Экономика, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, как будут оцениваться результаты работы над нацпроектами
Путин: результаты работы над нацпроектами будут оценивать исходя из реалий жизни