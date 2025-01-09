https://ria.ru/20250109/putin-1992963488.html

Путин рассказал, как нужно реализовать нацпроекты

Путин рассказал, как нужно реализовать нацпроекты - РИА Новости, 09.01.2025

Путин рассказал, как нужно реализовать нацпроекты

Работа по реализации национальных проектов должна быть экономически обоснованной и должна идти по плану, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:00:00+03:00

2025-01-09T16:00:00+03:00

2025-01-09T16:18:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992959944_272:473:3072:2048_1920x0_80_0_0_adc3a79947b2d32468dff2245ab4c1f4.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работа по реализации национальных проектов должна быть экономически обоснованной и должна идти по плану, заявил президент РФ Владимир Путин."Просил бы коллег в регионах выстраивать свою работу (по национальным проектам) таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, чтобы все шло по плану. Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом... Вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными, главное вовремя все делать, и тогда никаких сбоев не будет", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20241231/putin-1992150188.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин