Путин рассказал, как нужно реализовать нацпроекты
Путин: реализация нацпроектов должна быть экономически обоснованной
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работа по реализации национальных проектов должна быть экономически обоснованной и должна идти по плану, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Просил бы коллег в регионах выстраивать свою работу (по национальным проектам) таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, чтобы все шло по плану. Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом... Вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными, главное вовремя все делать, и тогда никаких сбоев не будет", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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