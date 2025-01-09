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Путин рассказал, как нужно реализовать нацпроекты - РИА Новости, 09.01.2025
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16:00 09.01.2025 (обновлено: 16:18 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/putin-1992963488.html
Путин рассказал, как нужно реализовать нацпроекты
Путин рассказал, как нужно реализовать нацпроекты - РИА Новости, 09.01.2025
Путин рассказал, как нужно реализовать нацпроекты
Работа по реализации национальных проектов должна быть экономически обоснованной и должна идти по плану, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:00:00+03:00
2025-01-09T16:18:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работа по реализации национальных проектов должна быть экономически обоснованной и должна идти по плану, заявил президент РФ Владимир Путин."Просил бы коллег в регионах выстраивать свою работу (по национальным проектам) таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, чтобы все шло по плану. Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом... Вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными, главное вовремя все делать, и тогда никаких сбоев не будет", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20241231/putin-1992150188.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, как нужно реализовать нацпроекты

Путин: реализация нацпроектов должна быть экономически обоснованной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работа по реализации национальных проектов должна быть экономически обоснованной и должна идти по плану, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Просил бы коллег в регионах выстраивать свою работу (по национальным проектам) таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, чтобы все шло по плану. Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом... Вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными, главное вовремя все делать, и тогда никаких сбоев не будет", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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