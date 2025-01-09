"Не по бумагам". Путин рассказал, как будет оценивать работу по нацпроектам
Путин обсудил с правительством запуск новых нацпроектов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел первое в этом году совещание с членами правительства, на котором обсудили оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов. Главные заявления — в материале РИА Новости.
Новые нацпроекты
- Вся работа по нацпроектам должна быть посвящена реальному результату;
- работа по реализации нацпроектов должна быть экономически обоснованной и идти по плану;
- результаты работы над нацпроектами будут оцениваться не "по бумагам", а исходя из реалий и влияния на жизнь людей;
- необходимо держать на контроле вопросы модернизации объектов питьевого водоснабжения, для некоторых регионов это острая тема.
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"Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом, понимаете, о чем я говорю, вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными".
Финансирование и реализация новых нацпроектов
Вице-премьер Александр Новак и глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказали о финансировании новых нацпроектов в течение шести лет:
- объем финансирования новых национальных проектов на этот период составит более 57 триллионов рублей;
- из них свыше 40 триллионов привлекут из федерального бюджета;
- еще более 13 триллионов поступят из внебюджетных источников;
- на новый федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" выделят 4,5 триллиона рублей;
- утверждены паспорта всех 19 проектов национального развития, включая восемь проектов технологического лидерства.
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"Все необходимые показатели и результаты в паспортах национальных проектов декомпозированы на субъекты Российской Федерации, финансирование до регионов доведено в полном объеме. Так, только на 2025 год регионам предоставлено порядка одного триллиона рублей из федерального бюджета. Заключены все необходимые финансовые соглашения — всего 3718", — указал Новак.
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31 декабря 2024, 12:50
Разлив мазута в Керченском проливе
- Разлив мазута в Керченском проливе стал одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми Россия сталкивалась в последнее время;
- для минимизации ущерба пока делается недостаточно, много технических, финансовых и технологических проблем;
- необходимо создать штаб по ликвидации ЧП на месте разлива мазута;
- должностные лица должны внимательно относиться к тому, чтобы минимизировать последствия происшествия;
- требуется сделать все необходимое для предотвращения утечек нефтепродуктов из танкеров и разработать планы их подъема;
- реализацию основных работ по минимизации ущерба от разлива мазута необходимо начать до повышения температуры воды;
- нужно как можно скорее разработать меры для минимизации ущерба.
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"Что касается волонтеров, им, конечно, огромное спасибо за их <...> гражданскую позицию".