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"Не по бумагам". Путин рассказал, как будет оценивать работу по нацпроектам - РИА Новости, 09.01.2025
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15:21 09.01.2025 (обновлено: 18:58 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/putin-1992952991.html
"Не по бумагам". Путин рассказал, как будет оценивать работу по нацпроектам
"Не по бумагам". Путин рассказал, как будет оценивать работу по нацпроектам - РИА Новости, 09.01.2025
"Не по бумагам". Путин рассказал, как будет оценивать работу по нацпроектам
Президент Владимир Путин провел первое в этом году совещание с членами правительства, на котором обсудили оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:21:00+03:00
2025-01-09T18:58:00+03:00
жкх
россия
владимир путин
ирек файзуллин
водоснабжение
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел первое в этом году совещание с членами правительства, на котором обсудили оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов. Главные заявления — в материале РИА Новости.Новые нацпроекты&quot;Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом, понимаете, о чем я говорю, вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными&quot;.Финансирование и реализация новых нацпроектовВице-премьер Александр Новак и глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказали о финансировании новых нацпроектов в течение шести лет:&quot;Все необходимые показатели и результаты в паспортах национальных проектов декомпозированы на субъекты Российской Федерации, финансирование до регионов доведено в полном объеме. Так, только на 2025 год регионам предоставлено порядка одного триллиона рублей из федерального бюджета. Заключены все необходимые финансовые соглашения — всего 3718&quot;, — указал Новак.Разлив мазута в Керченском проливе&quot;Что касается волонтеров, им, конечно, огромное спасибо за их &lt;...&gt; гражданскую позицию&quot;.
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Путин на совещании с членами Правительства Российской Федерации
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жкх, россия, владимир путин, ирек файзуллин, водоснабжение, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Ирек Файзуллин, Водоснабжение, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
"Не по бумагам". Путин рассказал, как будет оценивать работу по нацпроектам

Путин обсудил с правительством запуск новых нацпроектов

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел первое в этом году совещание с членами правительства, на котором обсудили оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов. Главные заявления — в материале РИА Новости.

Новые нацпроекты

  • Вся работа по нацпроектам должна быть посвящена реальному результату;
  • работа по реализации нацпроектов должна быть экономически обоснованной и идти по плану;
  • результаты работы над нацпроектами будут оцениваться не "по бумагам", а исходя из реалий и влияния на жизнь людей;
  • необходимо держать на контроле вопросы модернизации объектов питьевого водоснабжения, для некоторых регионов это острая тема.
«

"Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом, понимаете, о чем я говорю, вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными".

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Финансирование и реализация новых нацпроектов

Вице-премьер Александр Новак и глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказали о финансировании новых нацпроектов в течение шести лет:
  • объем финансирования новых национальных проектов на этот период составит более 57 триллионов рублей;
  • из них свыше 40 триллионов привлекут из федерального бюджета;
  • еще более 13 триллионов поступят из внебюджетных источников;
  • на новый федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" выделят 4,5 триллиона рублей;
  • утверждены паспорта всех 19 проектов национального развития, включая восемь проектов технологического лидерства.
«

"Все необходимые показатели и результаты в паспортах национальных проектов декомпозированы на субъекты Российской Федерации, финансирование до регионов доведено в полном объеме. Так, только на 2025 год регионам предоставлено порядка одного триллиона рублей из федерального бюджета. Заключены все необходимые финансовые соглашения — всего 3718", — указал Новак.

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Разлив мазута в Керченском проливе

  • Разлив мазута в Керченском проливе стал одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми Россия сталкивалась в последнее время;
  • для минимизации ущерба пока делается недостаточно, много технических, финансовых и технологических проблем;
  • необходимо создать штаб по ликвидации ЧП на месте разлива мазута;
  • должностные лица должны внимательно относиться к тому, чтобы минимизировать последствия происшествия;
  • требуется сделать все необходимое для предотвращения утечек нефтепродуктов из танкеров и разработать планы их подъема;
  • реализацию основных работ по минимизации ущерба от разлива мазута необходимо начать до повышения температуры воды;
  • нужно как можно скорее разработать меры для минимизации ущерба.
«

"Что касается волонтеров, им, конечно, огромное спасибо за их <...> гражданскую позицию".

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
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