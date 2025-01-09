https://ria.ru/20250109/putin-1992952991.html

"Не по бумагам". Путин рассказал, как будет оценивать работу по нацпроектам

"Не по бумагам". Путин рассказал, как будет оценивать работу по нацпроектам - РИА Новости, 09.01.2025

"Не по бумагам". Путин рассказал, как будет оценивать работу по нацпроектам

Президент Владимир Путин провел первое в этом году совещание с членами правительства, на котором обсудили оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:21:00+03:00

2025-01-09T15:21:00+03:00

2025-01-09T18:58:00+03:00

жкх

россия

владимир путин

ирек файзуллин

водоснабжение

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел первое в этом году совещание с членами правительства, на котором обсудили оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов. Главные заявления — в материале РИА Новости.Новые нацпроекты"Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом, понимаете, о чем я говорю, вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными".Финансирование и реализация новых нацпроектовВице-премьер Александр Новак и глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказали о финансировании новых нацпроектов в течение шести лет:"Все необходимые показатели и результаты в паспортах национальных проектов декомпозированы на субъекты Российской Федерации, финансирование до регионов доведено в полном объеме. Так, только на 2025 год регионам предоставлено порядка одного триллиона рублей из федерального бюджета. Заключены все необходимые финансовые соглашения — всего 3718", — указал Новак.Разлив мазута в Керченском проливе"Что касается волонтеров, им, конечно, огромное спасибо за их <...> гражданскую позицию".

https://realty.ria.ru/20250109/zhkkh-1992951139.html

https://ria.ru/20241231/putin-1992150878.html

https://ria.ru/20250108/mazut-1992861387.html

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Путин на совещании с членами Правительства Российской Федерации Путин на совещании с членами Правительства Российской Федерации 2025-01-09T15:21 true PT69M01S

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жкх, россия, владимир путин, ирек файзуллин, водоснабжение, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)