https://ria.ru/20250109/putin-1992951014.html

Путин рассказал о работе в новогодние праздники

Путин рассказал о работе в новогодние праздники - РИА Новости, 09.01.2025

Путин рассказал о работе в новогодние праздники

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в новогодние праздники он был в контакте со многими коллегами из правительства, по его словам, работа не... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:03:00+03:00

2025-01-09T15:03:00+03:00

2025-01-09T15:10:00+03:00

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в новогодние праздники он был в контакте со многими коллегами из правительства, по его словам, работа не останавливалась.Глава государства в четверг в формате видеоконференции встретился с членами правительства РФ, основной темой совещания стал запуск новых национальных проектов."Сегодня у нас первое совещание после продолжительных праздничных дней, но, как и договаривались, мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250109/putin-1992906021.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин