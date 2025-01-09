Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работе в новогодние праздники - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 09.01.2025 (обновлено: 15:10 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/putin-1992951014.html
Путин рассказал о работе в новогодние праздники
Путин рассказал о работе в новогодние праздники - РИА Новости, 09.01.2025
Путин рассказал о работе в новогодние праздники
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в новогодние праздники он был в контакте со многими коллегами из правительства, по его словам, работа не... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:03:00+03:00
2025-01-09T15:10:00+03:00
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_46d6e29cb076b6a993394673f2e8db60.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в новогодние праздники он был в контакте со многими коллегами из правительства, по его словам, работа не останавливалась.Глава государства в четверг в формате видеоконференции встретился с членами правительства РФ, основной темой совещания стал запуск новых национальных проектов."Сегодня у нас первое совещание после продолжительных праздничных дней, но, как и договаривались, мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250109/putin-1992906021.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_445fb56d3405dd64ddb5788378c74a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о работе в новогодние праздники

Путин рассказал, что не прекращал работать в новогодние праздники

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в новогодние праздники он был в контакте со многими коллегами из правительства, по его словам, работа не останавливалась.
Глава государства в четверг в формате видеоконференции встретился с членами правительства РФ, основной темой совещания стал запуск новых национальных проектов.
"Сегодня у нас первое совещание после продолжительных праздничных дней, но, как и договаривались, мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Половина россиян считает Путина политиком 2024 года
Вчера, 11:29
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала