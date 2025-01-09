https://ria.ru/20250109/putin-1992951014.html
Путин рассказал о работе в новогодние праздники
Путин рассказал о работе в новогодние праздники - РИА Новости, 09.01.2025
Путин рассказал о работе в новогодние праздники
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в новогодние праздники он был в контакте со многими коллегами из правительства, по его словам, работа не... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:03:00+03:00
2025-01-09T15:03:00+03:00
2025-01-09T15:10:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в новогодние праздники он был в контакте со многими коллегами из правительства, по его словам, работа не останавливалась.Глава государства в четверг в формате видеоконференции встретился с членами правительства РФ, основной темой совещания стал запуск новых национальных проектов."Сегодня у нас первое совещание после продолжительных праздничных дней, но, как и договаривались, мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250109/putin-1992906021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о работе в новогодние праздники
Путин рассказал, что не прекращал работать в новогодние праздники