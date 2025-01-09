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Половина россиян считает Путина политиком 2024 года
Половина россиян считает Путина политиком 2024 года - РИА Новости, 09.01.2025
Половина россиян считает Путина политиком 2024 года
Половина (50%) россиян считают политиком 2024 года президента России Владимира Путина, 18% назвали политиком года главу российского правительства Михаила... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T11:29:00+03:00
2025-01-09T11:29:00+03:00
2025-01-09T11:29:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Половина (50%) россиян считают политиком 2024 года президента России Владимира Путина, 18% назвали политиком года главу российского правительства Михаила Мишустина, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Путин является политиком 2024 года, по мнению 50% россиян, 18% назвали политиком года главу российского кабмина, 14% - министра иностранных дел Сергея Лаврова, еще 7% - министра обороны РФ Андрея Белоусова. Спортсменами 2024 года в России являются олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и хоккеист Александр Овечкин, так ответили по 3% респондентов. Захара Прилепина чаще остальных респонденты называли писателем года (4%), на втором месте русский поэт Александр Пушкин (2%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" 21 декабря 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей лавров, вциом, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Лавров, ВЦИОМ, Общество
Половина россиян считает Путина политиком 2024 года
ВЦИОМ показал что, половина россиян считает Путина политиком 2024 года