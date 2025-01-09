https://ria.ru/20250109/putin-1992906021.html

Половина россиян считает Путина политиком 2024 года

Половина россиян считает Путина политиком 2024 года - РИА Новости, 09.01.2025

Половина россиян считает Путина политиком 2024 года

Половина (50%) россиян считают политиком 2024 года президента России Владимира Путина, 18% назвали политиком года главу российского правительства Михаила... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:29:00+03:00

2025-01-09T11:29:00+03:00

2025-01-09T11:29:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Половина (50%) россиян считают политиком 2024 года президента России Владимира Путина, 18% назвали политиком года главу российского правительства Михаила Мишустина, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Путин является политиком 2024 года, по мнению 50% россиян, 18% назвали политиком года главу российского кабмина, 14% - министра иностранных дел Сергея Лаврова, еще 7% - министра обороны РФ Андрея Белоусова. Спортсменами 2024 года в России являются олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и хоккеист Александр Овечкин, так ответили по 3% респондентов. Захара Прилепина чаще остальных респонденты называли писателем года (4%), на втором месте русский поэт Александр Пушкин (2%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" 21 декабря 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20241115/putin-1983900765.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей лавров, вциом, общество