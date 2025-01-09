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Пушилин сравнил укрепрайон Курахово с Авдеевкой и Угледаром - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 09.01.2025 (обновлено: 11:10 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/pushilin-1992899698.html
Пушилин сравнил укрепрайон Курахово с Авдеевкой и Угледаром
Пушилин сравнил укрепрайон Курахово с Авдеевкой и Угледаром - РИА Новости, 09.01.2025
Пушилин сравнил укрепрайон Курахово с Авдеевкой и Угледаром
Созданный в городе Курахово укрепрайон сопоставим по значимости для обороны ВСУ с аналогичными сооружениями противника в освобожденных ранее российскими... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:44:00+03:00
2025-01-09T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Созданный в городе Курахово укрепрайон сопоставим по значимости для обороны ВСУ с аналогичными сооружениями противника в освобожденных ранее российскими войсками Авдеевке и Угледаре, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". &quot;Курахово — это важнейший населенный пункт в обороне противника. Противник очень серьезно выстраивал там и подземные коммуникации. Это очень серьезный укрепрайон, сопоставимый и с другими укрепрайонами по значимости, например, Авдеевкой или Угледаром. Именно поэтому противник очень серьезные силы бросал на это направление, старался удержать город&quot;, — сказал он.Пушилин напомнил, что, по данным Минобороны России, в попытке удержать этот населенный пункт киевский режим задействовал около 15 тысяч боевиков и до 80% из них были убиты или ранены. "Сейчас противник отодвинут на запад, но подразделения Вооруженных сил России не останавливаются и продолжают отодвигать противника, потому что именно из Курахова проводился все эти долгие годы обстрел Петровского, Кировского районов Донецка", — отметил глава ДНР. Пушилин добавил, что после освобождения Курахова у украинской армии не стало физической возможности доставать артиллерией до перечисленных районов Донецка.Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992889314.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992870747.html
курахово
авдеевка
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курахово, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин сравнил укрепрайон Курахово с Авдеевкой и Угледаром

Пушилин: укрепрайон Курахово по значимости сравним с Авдеевкой и Угледаром

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Созданный в городе Курахово укрепрайон сопоставим по значимости для обороны ВСУ с аналогичными сооружениями противника в освобожденных ранее российскими войсками Авдеевке и Угледаре, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Курахово — это важнейший населенный пункт в обороне противника. Противник очень серьезно выстраивал там и подземные коммуникации. Это очень серьезный укрепрайон, сопоставимый и с другими укрепрайонами по значимости, например, Авдеевкой или Угледаром. Именно поэтому противник очень серьезные силы бросал на это направление, старался удержать город", — сказал он.

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Пушилин напомнил, что, по данным Минобороны России, в попытке удержать этот населенный пункт киевский режим задействовал около 15 тысяч боевиков и до 80% из них были убиты или ранены.
"Сейчас противник отодвинут на запад, но подразделения Вооруженных сил России не останавливаются и продолжают отодвигать противника, потому что именно из Курахова проводился все эти долгие годы обстрел Петровского, Кировского районов Донецка", — отметил глава ДНР.
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Пушилин добавил, что после освобождения Курахова у украинской армии не стало физической возможности доставать артиллерией до перечисленных районов Донецка.
Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
Российские бойцы 51-й армии уничтожили опорник ВСУ в многоэтажке в Курахово - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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