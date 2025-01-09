https://ria.ru/20250109/pushilin-1992899698.html

Пушилин сравнил укрепрайон Курахово с Авдеевкой и Угледаром

Пушилин сравнил укрепрайон Курахово с Авдеевкой и Угледаром - РИА Новости, 09.01.2025

Пушилин сравнил укрепрайон Курахово с Авдеевкой и Угледаром

Созданный в городе Курахово укрепрайон сопоставим по значимости для обороны ВСУ с аналогичными сооружениями противника в освобожденных ранее российскими... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:44:00+03:00

2025-01-09T10:44:00+03:00

2025-01-09T11:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Созданный в городе Курахово укрепрайон сопоставим по значимости для обороны ВСУ с аналогичными сооружениями противника в освобожденных ранее российскими войсками Авдеевке и Угледаре, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Курахово — это важнейший населенный пункт в обороне противника. Противник очень серьезно выстраивал там и подземные коммуникации. Это очень серьезный укрепрайон, сопоставимый и с другими укрепрайонами по значимости, например, Авдеевкой или Угледаром. Именно поэтому противник очень серьезные силы бросал на это направление, старался удержать город", — сказал он.Пушилин напомнил, что, по данным Минобороны России, в попытке удержать этот населенный пункт киевский режим задействовал около 15 тысяч боевиков и до 80% из них были убиты или ранены. "Сейчас противник отодвинут на запад, но подразделения Вооруженных сил России не останавливаются и продолжают отодвигать противника, потому что именно из Курахова проводился все эти долгие годы обстрел Петровского, Кировского районов Донецка", — отметил глава ДНР. Пушилин добавил, что после освобождения Курахова у украинской армии не стало физической возможности доставать артиллерией до перечисленных районов Донецка.Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992889314.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992870747.html

курахово

авдеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курахово, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины