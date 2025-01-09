Пушилин сравнил укрепрайон Курахово с Авдеевкой и Угледаром
Пушилин: укрепрайон Курахово по значимости сравним с Авдеевкой и Угледаром
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Созданный в городе Курахово укрепрайон сопоставим по значимости для обороны ВСУ с аналогичными сооружениями противника в освобожденных ранее российскими войсками Авдеевке и Угледаре, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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"Курахово — это важнейший населенный пункт в обороне противника. Противник очень серьезно выстраивал там и подземные коммуникации. Это очень серьезный укрепрайон, сопоставимый и с другими укрепрайонами по значимости, например, Авдеевкой или Угледаром. Именно поэтому противник очень серьезные силы бросал на это направление, старался удержать город", — сказал он.
Пушилин напомнил, что, по данным Минобороны России, в попытке удержать этот населенный пункт киевский режим задействовал около 15 тысяч боевиков и до 80% из них были убиты или ранены.
"Сейчас противник отодвинут на запад, но подразделения Вооруженных сил России не останавливаются и продолжают отодвигать противника, потому что именно из Курахова проводился все эти долгие годы обстрел Петровского, Кировского районов Донецка", — отметил глава ДНР.
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Пушилин добавил, что после освобождения Курахова у украинской армии не стало физической возможности доставать артиллерией до перечисленных районов Донецка.
Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.