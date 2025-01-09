https://ria.ru/20250109/ptitsy-1993027852.html

В Госдуме рассказали о состоянии пострадавших от мазута птиц

В Госдуме рассказали о состоянии пострадавших от мазута птиц - РИА Новости, 09.01.2025

В Госдуме рассказали о состоянии пострадавших от мазута птиц

Только около 40% птиц, пострадавших от выброса мазута на побережье Краснодарского края, выживают, основная часть погибает еще при транспортировке, сообщил глава РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T23:45:00+03:00

2025-01-09T23:45:00+03:00

2025-01-09T23:45:00+03:00

краснодарский край

черное море

ставропольский край

артем метелев (депутат)

госдума рф

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 9 янв – РИА Новости. Только около 40% птиц, пострадавших от выброса мазута на побережье Краснодарского края, выживают, основная часть погибает еще при транспортировке, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев после рабочей поездки в краснодарский зоопарк "Сафари Парк", который принял уже более тысячи особей. "К сожалению, около 25% птиц погибает еще до приезда на место, в том числе при транспортировке. Надо понимать, что, как правило, выживает лишь около 30-40%. К тому же каждая птица особенная, кому-то достаточно шесть дней карантина, кому-то больше. За всем следят представители госслужб и орнитологи", - написал в Telegram-канале Метелев. В четверг власти Кубани заявили, что уже более 2,7 тысячи птиц, пострадавших после разлива мазута в Черном море, переданы в центры реабилитации Краснодарского и Ставропольского краев. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250107/zoopark-1992767906.html

краснодарский край

черное море

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, черное море, ставропольский край, артем метелев (депутат), госдума рф, крушение двух танкеров в керченском проливе