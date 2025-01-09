В Госдуме рассказали о состоянии пострадавших от мазута птиц
Депутат Метелев: лишь около 40% птиц, пострадавших от выброса мазута, выживают
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров
В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров
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КРАСНОДАР, 9 янв – РИА Новости. Только около 40% птиц, пострадавших от выброса мазута на побережье Краснодарского края, выживают, основная часть погибает еще при транспортировке, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев после рабочей поездки в краснодарский зоопарк "Сафари Парк", который принял уже более тысячи особей.
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"К сожалению, около 25% птиц погибает еще до приезда на место, в том числе при транспортировке. Надо понимать, что, как правило, выживает лишь около 30-40%. К тому же каждая птица особенная, кому-то достаточно шесть дней карантина, кому-то больше. За всем следят представители госслужб и орнитологи", - написал в Telegram-канале Метелев.
В четверг власти Кубани заявили, что уже более 2,7 тысячи птиц, пострадавших после разлива мазута в Черном море, переданы в центры реабилитации Краснодарского и Ставропольского краев.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.