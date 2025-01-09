https://ria.ru/20250109/proverka-1992956703.html

Магазины в Шанхае продают подделки под видом товаров из России

Магазины в Шанхае продают подделки под видом товаров из России - РИА Новости, 09.01.2025

Магазины в Шанхае продают подделки под видом товаров из России

Управление по регулированию рынка Шанхая начало проверять 47 торговых точек в городе, часть из которых продает подделки под видом товаров из России, сообщило... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:34:00+03:00

2025-01-09T15:34:00+03:00

2025-01-09T18:05:00+03:00

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ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости. Управление по регулированию рынка Шанхая начало проверять 47 торговых точек в городе, часть из которых продает подделки под видом товаров из России, сообщило Центральное народное радио Китая. Уточняется, что расследование начали в отношении магазинов, которые позиционируют себя в качестве официальных "национальных павильонов" с российскими товарами, но при этом вводят потребителей в заблуждение. Проверяют и точки, выдающие себя за "российские товарные павильоны", которые при этом имеют слишком низкую долю импортированных из соседней страны товаров. На сегодняшний день в мегаполисе выявили 47 магазинов, торгующих продукцией под вывеской "Товары из России". Кроме того, в управлении потребовали от торговых точек четко разграничивать продукцию различного производства на прилавках и обеспечить наличие заметной маркировки товаров со всей информацией для потребителей. Агентство Синьхуа в четверг сообщило, что в Шанхае возбудили шесть дел из-за так называемых павильонов российских товаров, название которых, по данным СМИ, не соответствует действительности. В интервью РИА Новости торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский рассказывал, что на китайском рынке много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведенной на территории КНР. При этом он подчеркнул, что в целом количество контрафакта на рынке Китая постепенно сокращается.Дахновский также отметил, что такие товары, представленные в офлайн-магазинах, не являются в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки и рецептуру, указывают Китай как место производства. При этом эксперт выразил мнение, что с имиджевой точки зрения товары вроде "колбасы со вкусом кальмара" вряд ли позволят простому китайскому потребителю составить представление о российской продукции.

https://ria.ru/20250105/kitaj-1992551043.html

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