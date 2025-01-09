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Магазины в Шанхае продают подделки под видом товаров из России - РИА Новости, 09.01.2025
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15:34 09.01.2025 (обновлено: 18:05 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/proverka-1992956703.html
Магазины в Шанхае продают подделки под видом товаров из России
Магазины в Шанхае продают подделки под видом товаров из России - РИА Новости, 09.01.2025
Магазины в Шанхае продают подделки под видом товаров из России
Управление по регулированию рынка Шанхая начало проверять 47 торговых точек в городе, часть из которых продает подделки под видом товаров из России, сообщило... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:34:00+03:00
2025-01-09T18:05:00+03:00
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ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости. Управление по регулированию рынка Шанхая начало проверять 47 торговых точек в городе, часть из которых продает подделки под видом товаров из России, сообщило Центральное народное радио Китая. Уточняется, что расследование начали в отношении магазинов, которые позиционируют себя в качестве официальных "национальных павильонов" с российскими товарами, но при этом вводят потребителей в заблуждение. Проверяют и точки, выдающие себя за "российские товарные павильоны", которые при этом имеют слишком низкую долю импортированных из соседней страны товаров. На сегодняшний день в мегаполисе выявили 47 магазинов, торгующих продукцией под вывеской "Товары из России". Кроме того, в управлении потребовали от торговых точек четко разграничивать продукцию различного производства на прилавках и обеспечить наличие заметной маркировки товаров со всей информацией для потребителей. Агентство Синьхуа в четверг сообщило, что в Шанхае возбудили шесть дел из-за так называемых павильонов российских товаров, название которых, по данным СМИ, не соответствует действительности. В интервью РИА Новости торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский рассказывал, что на китайском рынке много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведенной на территории КНР. При этом он подчеркнул, что в целом количество контрафакта на рынке Китая постепенно сокращается.Дахновский также отметил, что такие товары, представленные в офлайн-магазинах, не являются в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки и рецептуру, указывают Китай как место производства. При этом эксперт выразил мнение, что с имиджевой точки зрения товары вроде "колбасы со вкусом кальмара" вряд ли позволят простому китайскому потребителю составить представление о российской продукции.
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китай, шанхай, россия, в мире
Китай, Шанхай, Россия, В мире
Магазины в Шанхае продают подделки под видом товаров из России

В Шанхае проверят 47 магазинов, торгующих поддельными российскими товарами

© РИА НовостиПоддельный товар под видом продукта из России
Поддельный товар под видом продукта из России - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости
Поддельный товар под видом продукта из России
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ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости. Управление по регулированию рынка Шанхая начало проверять 47 торговых точек в городе, часть из которых продает подделки под видом товаров из России, сообщило Центральное народное радио Китая.
Уточняется, что расследование начали в отношении магазинов, которые позиционируют себя в качестве официальных "национальных павильонов" с российскими товарами, но при этом вводят потребителей в заблуждение. Проверяют и точки, выдающие себя за "российские товарные павильоны", которые при этом имеют слишком низкую долю импортированных из соседней страны товаров.
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На сегодняшний день в мегаполисе выявили 47 магазинов, торгующих продукцией под вывеской "Товары из России".
Кроме того, в управлении потребовали от торговых точек четко разграничивать продукцию различного производства на прилавках и обеспечить наличие заметной маркировки товаров со всей информацией для потребителей.
Агентство Синьхуа в четверг сообщило, что в Шанхае возбудили шесть дел из-за так называемых павильонов российских товаров, название которых, по данным СМИ, не соответствует действительности.
В интервью РИА Новости торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский рассказывал, что на китайском рынке много продукции, лишь имитирующей российские товары, а на самом деле произведенной на территории КНР. При этом он подчеркнул, что в целом количество контрафакта на рынке Китая постепенно сокращается.
Дахновский также отметил, что такие товары, представленные в офлайн-магазинах, не являются в строгом смысле подделкой: предприимчивые китайские бизнесмены придумывают собственные торговые марки и рецептуру, указывают Китай как место производства. При этом эксперт выразил мнение, что с имиджевой точки зрения товары вроде "колбасы со вкусом кальмара" вряд ли позволят простому китайскому потребителю составить представление о российской продукции.
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