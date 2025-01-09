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В Севастополе работника хлебопекарни оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
В Севастополе работника хлебопекарни оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 09.01.2025
В Севастополе работника хлебопекарни оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Работника хлебопекарни в Севастополе оштрафовали на 120 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, сообщила пресс-служба полиции города. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:35:00+03:00
2025-01-09T13:35:00+03:00
2025-01-09T13:40:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Работника хлебопекарни в Севастополе оштрафовали на 120 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, сообщила пресс-служба полиции города. "В Севастополе по материалам полиции суд назначил местному жителю штраф 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", - говорится в сообщении. По данным полиции, 37-летний укладчик продукции местного хлебопекарного предприятия в свободное от работы время не только интересовался нетрадиционными сексуальными отношениями, но и активно пропагандировал их в соцсетях. Силовики пресекли деятельность мужчины. На него составили административный протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241223/blagoveschensk-1990764411.html
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происшествия, севастополь, россия, республика крым
Происшествия, Севастополь, Россия, Республика Крым
В Севастополе работника хлебопекарни оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
В Севастополе сотрудника хлебопекарни оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду