https://ria.ru/20250109/propaganda-1992926386.html

В Севастополе работника хлебопекарни оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

В Севастополе работника хлебопекарни оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 09.01.2025

В Севастополе работника хлебопекарни оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Работника хлебопекарни в Севастополе оштрафовали на 120 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, сообщила пресс-служба полиции города. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:35:00+03:00

2025-01-09T13:35:00+03:00

2025-01-09T13:40:00+03:00

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Работника хлебопекарни в Севастополе оштрафовали на 120 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, сообщила пресс-служба полиции города. "В Севастополе по материалам полиции суд назначил местному жителю штраф 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", - говорится в сообщении. По данным полиции, 37-летний укладчик продукции местного хлебопекарного предприятия в свободное от работы время не только интересовался нетрадиционными сексуальными отношениями, но и активно пропагандировал их в соцсетях. Силовики пресекли деятельность мужчины. На него составили административный протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20241223/blagoveschensk-1990764411.html

севастополь

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происшествия, севастополь, россия, республика крым