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"Разжигать, а не тушить". США указали на смертельную для мира привычку - РИА Новости, 09.01.2025
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16:42 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/privychka-1992973864.html
"Разжигать, а не тушить". США указали на смертельную для мира привычку
"Разжигать, а не тушить". США указали на смертельную для мира привычку - РИА Новости, 09.01.2025
"Разжигать, а не тушить". США указали на смертельную для мира привычку
Вашингтон не может справиться с бушующими в Калифорнии пожарами, потому что привык разжигать проблемы, а не решать их, считает украинская журналистка Диана... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:42:00+03:00
2025-01-09T16:42:00+03:00
в мире
сша
гренландия
канада
джо байден
джастин трюдо
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вашингтон не может справиться с бушующими в Калифорнии пожарами, потому что привык разжигать проблемы, а не решать их, считает украинская журналистка Диана Панченко. Об этом она написала в соцсети Х."Белый дом привык разжигать пожары, а не тушить их", — заявила она.В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два высокопоставленных военных источника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине 9 января. Точная сумма намеченного пакета неизвестна, однако в нее не будут включены все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.В среду Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, таким образом высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. В ответ канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что "черта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо в понедельник объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.
https://ria.ru/20250109/bouz-1992956970.html
https://ria.ru/20250109/katastrofa-1992877066.html
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в мире, сша, гренландия, канада, джо байден, джастин трюдо, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, США, Гренландия, Канада, Джо Байден, Джастин Трюдо, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
"Разжигать, а не тушить". США указали на смертельную для мира привычку

Журналистка Панченко: в США привыкли разжигать пожары, а не тушить их

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вашингтон не может справиться с бушующими в Калифорнии пожарами, потому что привык разжигать проблемы, а не решать их, считает украинская журналистка Диана Панченко. Об этом она написала в соцсети Х.
"Белый дом привык разжигать пожары, а не тушить их", — заявила она.
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В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два высокопоставленных военных источника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине 9 января. Точная сумма намеченного пакета неизвестна, однако в нее не будут включены все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
В среду Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, таким образом высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. В ответ канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что "черта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо в понедельник объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.
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