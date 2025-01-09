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Приморцы передали квадрокоптеры и РЭБ морпехам ТОФ в зону СВО
Приморцы передали квадрокоптеры и РЭБ морпехам ТОФ в зону СВО - РИА Новости, 09.01.2025
Приморцы передали квадрокоптеры и РЭБ морпехам ТОФ в зону СВО
Приморцы передали квадрокоптеры, РЭБ-оборудование и печки-обогреватели бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T21:57:00+03:00
2025-01-09T21:57:00+03:00
2025-01-09T21:57:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Приморцы передали квадрокоптеры, РЭБ-оборудование и печки-обогреватели бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в зону спецоперации, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил в бригаде с ноября 2022 года. "Сегодня мы передали бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) квадрокоптеры и печки- обогреватели. Помощь, собранная предпринимателями Владивостока, поможет нашим ребятам на фронте", - сказал Тарабарин. По его словам, на днях морпехи получили и РЭБ-оборудование, в приобретении которого помогли депутат Госдумы от региона и меценаты. "В Приморье тысячи неравнодушных людей объединились для оказания помощи, чтобы помочь нашим бойцам выстоять и одержать победу", - отметил он.
https://ria.ru/20240826/pomosch-1968550080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, госдума рф, безопасность
Надежные люди, Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России, Госдума РФ, Безопасность
Приморцы передали квадрокоптеры и РЭБ морпехам ТОФ в зону СВО
Приморцы передали квадрокоптеры и обогреватели бойцам бригады морской пехоты ТОФ