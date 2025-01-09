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В Приднестровье в домах нет отопления и горячей воды - РИА Новости, 09.01.2025
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13:45 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992928818.html
В Приднестровье в домах нет отопления и горячей воды
В Приднестровье в домах нет отопления и горячей воды - РИА Новости, 09.01.2025
В Приднестровье в домах нет отопления и горячей воды
Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) с начала 2025 года живет без поставок российского газа, из-за этого в многоквартирных домах нет... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:45:00+03:00
2025-01-09T13:45:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) с начала 2025 года живет без поставок российского газа, из-за этого в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице, передает корреспондент РИА Новости. Граждане вынуждены греться электроприборами. В магазинах бытовой техники все последние недели ажиотаж - жители раскупают кондиционеры, обогреватели, электрические плитки, чайники. На улицах городов все чаще можно услышать звуки работающих генераторов. Есть случаи, когда их устанавливают прямо за балконом на креплениях для кондиционера. Однако цена на такое оборудование кусается - в среднем она доходит до 650 долларов. Молдавская ГРЭС в Днестровске сейчас работает на угле и обеспечивает электричеством только Приднестровье. Однако мощности не хватает и дважды в сутки происходят веерные отключения электроэнергии по 4 часа. Газовая блокадаС 1 января в Приднестровье перестали поступать газ из России, Украина прекратила его транзит. Регион, где газификация достигает 95-97%, остался без газоснабжения. В Тирасполе готовились к такому развитию событий. 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение. 31 декабря в 19:50 была прекращена подача газа со стороны Украины. Приднестровские специалисты сформировали резерв газа в трубе в размере 13 миллионов кубометров газа. По последним данным, сейчас Приднестровье потребляет 270 тысяч кубометров газа в стуки. Это значит, что его хватит еще на 24 дня. Газ сейчас можно использовать в многоквартирных домах только для приготовления пищи. Приднестровские газовики с 1 января провели работу по отключению газоснабжения. Полностью отключены от газоснабжения 122 населенных пункта. Без газа 51507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч – частные домовладения в городах, 1,8 тысяч юридических лиц и предпринимателей. Остывшие домаУтром 1 января в Приднестровье была прекращена подача тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение населения, бюджетных учреждений и организаций всех форм собственности. Многоэтажные дома остыли буквально за 12 часов. В частном секторе дома сейчас топят дровами. Люди признаются, что не пользовались печами на протяжении десятилетий. В Приднестровье разрешили собирать для личных нужд валежник. Дрова помогают гражданам заготавливать местные спасатели и военные. Днем на улице плюсовая температура, но ночью морозы. В ночь на 7 января температура опускалась до 10 градусов мороза. В Приднестровье оборудовано 30 мест (на 1325 человек), где готовы оказать поддержку людям, оказавшимся в сложной ситуации. В каждом районе есть пункты, в которых созданы все условия для проживания на период энергокризиса, предусмотрено питание. В большинстве же случаев люди приходят погреться или переночевать. В многоэтажках электроприборы используют для отопления. Сотрудники единых распределительных электрических сетей в стуки фиксируют более 150 обращений по аварийным отключениям электричества. Сеть, рассчитанная на мощности времен Советского Союза, просто не выдерживает такой нагрузки. В правительстве говорят, что после того, как Молдавская ГРЭС перешла на уголь, большинство граждан греется электроприборами. Естественный результат – колоссально возросшая нагрузка на электросети. В прежние годы в штатном режиме жители республики зимой использовали до 45 мегаватт в час, потребление населением в январе 2025 года – 170 мегаватт, а общее по стране – 220 мегаватт. Поэтому с 3 января начались веерные отключения. Сейчас они происходят дважды в сутки по четыре часа. На улицах городов все чаще можно услышать звуки работающих генераторов. Они сейчас тоже активно раскупаются. Есть случаи, когда их устанавливают прямо за балконом на креплениях для кондиционера. Однако цены на такое оборудование довольно высокие. В среднем ценники на генераторы в Приднестровье начинаются с 650 долларов. После прекращения подачи газа в Приднестровье остановились все предприятия, кроме тех, что производят продукты питания. Для работы других отраслей промышленности нет энергоресурсов. Например, Молдавский металлургический завод остановил электросталеплавильную печь, потребляющую 95 мегаватт в час. Чтобы обеспечить ее работу, пришлось бы обесточить всё Приднестровье. Более 2 тысяч человек остались без работы и с минимальной зарплатой, пока ее еще могут платить. Сейчас не будет выплачиваться корпоративная пенсия, которую получали 1,1 тысячи человек. Школьные каникулы из-за веерных отключений электроэнергии продлили до 20 января. Ранее было принято решение перевести все образовательные учреждения на дистанционное обучение, как это было во времена пандемии коронавируса. Открыты дежурные детские сады и только для тех детей, где оба родителя работают.
https://ria.ru/20250109/pmr-1992919257.html
https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html
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в мире, украина, россия, тирасполь
В мире, Украина, Россия, Тирасполь
В Приднестровье в домах нет отопления и горячей воды

В Приднестровье в домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) с начала 2025 года живет без поставок российского газа, из-за этого в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице, передает корреспондент РИА Новости.
Граждане вынуждены греться электроприборами. В магазинах бытовой техники все последние недели ажиотаж - жители раскупают кондиционеры, обогреватели, электрические плитки, чайники. На улицах городов все чаще можно услышать звуки работающих генераторов. Есть случаи, когда их устанавливают прямо за балконом на креплениях для кондиционера. Однако цена на такое оборудование кусается - в среднем она доходит до 650 долларов. Молдавская ГРЭС в Днестровске сейчас работает на угле и обеспечивает электричеством только Приднестровье. Однако мощности не хватает и дважды в сутки происходят веерные отключения электроэнергии по 4 часа.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Песков назвал ситуацию в Приднестровье кризисной
Вчера, 12:49

Газовая блокада

С 1 января в Приднестровье перестали поступать газ из России, Украина прекратила его транзит. Регион, где газификация достигает 95-97%, остался без газоснабжения.
В Тирасполе готовились к такому развитию событий. 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение. 31 декабря в 19:50 была прекращена подача газа со стороны Украины. Приднестровские специалисты сформировали резерв газа в трубе в размере 13 миллионов кубометров газа. По последним данным, сейчас Приднестровье потребляет 270 тысяч кубометров газа в стуки. Это значит, что его хватит еще на 24 дня. Газ сейчас можно использовать в многоквартирных домах только для приготовления пищи.
Приднестровские газовики с 1 января провели работу по отключению газоснабжения. Полностью отключены от газоснабжения 122 населенных пункта. Без газа 51507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч – частные домовладения в городах, 1,8 тысяч юридических лиц и предпринимателей.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Приднестровье из-за отсутствия отопления начали гибнуть люди
Вчера, 11:19

Остывшие дома

Утром 1 января в Приднестровье была прекращена подача тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение населения, бюджетных учреждений и организаций всех форм собственности. Многоэтажные дома остыли буквально за 12 часов. В частном секторе дома сейчас топят дровами. Люди признаются, что не пользовались печами на протяжении десятилетий. В Приднестровье разрешили собирать для личных нужд валежник. Дрова помогают гражданам заготавливать местные спасатели и военные. Днем на улице плюсовая температура, но ночью морозы. В ночь на 7 января температура опускалась до 10 градусов мороза.
В Приднестровье оборудовано 30 мест (на 1325 человек), где готовы оказать поддержку людям, оказавшимся в сложной ситуации. В каждом районе есть пункты, в которых созданы все условия для проживания на период энергокризиса, предусмотрено питание. В большинстве же случаев люди приходят погреться или переночевать. В многоэтажках электроприборы используют для отопления. Сотрудники единых распределительных электрических сетей в стуки фиксируют более 150 обращений по аварийным отключениям электричества. Сеть, рассчитанная на мощности времен Советского Союза, просто не выдерживает такой нагрузки.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
США оценили решение Киева остановить транзит российского газа
8 января, 23:12
В правительстве говорят, что после того, как Молдавская ГРЭС перешла на уголь, большинство граждан греется электроприборами. Естественный результат – колоссально возросшая нагрузка на электросети. В прежние годы в штатном режиме жители республики зимой использовали до 45 мегаватт в час, потребление населением в январе 2025 года – 170 мегаватт, а общее по стране – 220 мегаватт. Поэтому с 3 января начались веерные отключения. Сейчас они происходят дважды в сутки по четыре часа.
На улицах городов все чаще можно услышать звуки работающих генераторов. Они сейчас тоже активно раскупаются. Есть случаи, когда их устанавливают прямо за балконом на креплениях для кондиционера. Однако цены на такое оборудование довольно высокие. В среднем ценники на генераторы в Приднестровье начинаются с 650 долларов.
После прекращения подачи газа в Приднестровье остановились все предприятия, кроме тех, что производят продукты питания. Для работы других отраслей промышленности нет энергоресурсов. Например, Молдавский металлургический завод остановил электросталеплавильную печь, потребляющую 95 мегаватт в час. Чтобы обеспечить ее работу, пришлось бы обесточить всё Приднестровье. Более 2 тысяч человек остались без работы и с минимальной зарплатой, пока ее еще могут платить. Сейчас не будет выплачиваться корпоративная пенсия, которую получали 1,1 тысячи человек.
Школьные каникулы из-за веерных отключений электроэнергии продлили до 20 января. Ранее было принято решение перевести все образовательные учреждения на дистанционное обучение, как это было во времена пандемии коронавируса. Открыты дежурные детские сады и только для тех детей, где оба родителя работают.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Захарова отреагировала на блокировку поставок газа в Приднестровье
8 января, 09:36
 
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