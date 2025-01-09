https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html

В Приднестровье из-за отсутствия отопления начали гибнуть люди

В Приднестровье из-за отсутствия отопления начали гибнуть люди - РИА Новости, 09.01.2025

В Приднестровье из-за отсутствия отопления начали гибнуть люди

В Приднестровье зафиксировали случаи гибели людей, которые пытаются согреться дома на фоне энергетического кризиса, заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:19:00+03:00

2025-01-09T11:19:00+03:00

2025-01-09T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Приднестровье зафиксировали случаи гибели людей, которые пытаются согреться дома на фоне энергетического кризиса, заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24". "За последние дни в связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печки, оставляют их на ночь, <...> есть уже отдельные летальные случаи", — сказал он. Игнатьев добавил, что власти ПМР не наблюдают большого оттока населения на фоне энергокризиса, в основном все переезжают к близким. "Люди верят в лучшее", — подчеркнул он. В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта. Помимо прочего, российская компания с 8:00 1 января остановила прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".

https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html

https://ria.ru/20250108/moldaviya-1992835756.html

https://ria.ru/20250106/pmr-1992696121.html

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молдавия, кишинев, украина, виталий игнатьев, газпром, молдовагаз, в мире