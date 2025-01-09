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Фицо назвал решение Зеленского остановить транзит газа капризом - РИА Новости, 09.01.2025
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17:15 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/premer-1992981685.html
Фицо назвал решение Зеленского остановить транзит газа капризом
Фицо назвал решение Зеленского остановить транзит газа капризом - РИА Новости, 09.01.2025
Фицо назвал решение Зеленского остановить транзит газа капризом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал политическим капризом решение Владимира Зеленского остановить транзит газа по украинской территории. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:15:00+03:00
2025-01-09T17:15:00+03:00
украина
словакия
брюссель
роберт фицо
владимир зеленский
еврокомиссия
евросоюз
газпром
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БРАТИСЛАВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал политическим капризом решение Владимира Зеленского остановить транзит газа по украинской территории. "Это политический каприз президента Зеленского, который, кроме этого, отпускает замечания такого вида, что остановка потока газа через Украину должна вызвать землетрясение на словацкой политической сцене, привести к досрочным парламентским выборам и падению правительства, поскольку, по всей вероятности, он столкнулся с политическим поколением в Словакии, которое может сказать ему и "нет", до сих пор он слышал только сплошное "да", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике в Брюсселе. Он сообщил, что Словакия получила "от Еврокомиссии информацию о том, что не существует никаких правовых норм в европейском законодательстве, не существует никакой системы санкций, которая бы мешала Украине продолжать транзит газа". Ранее премьер Словакии сообщил, что из-за остановки Киевом транзита газа Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с Украиной. Фицо также заявлял, что ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. По его словам, Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250108/gaz-1992861578.html
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украина, словакия, брюссель, роберт фицо, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире
Украина, Словакия, Брюссель, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Фицо назвал решение Зеленского остановить транзит газа капризом

Фицо назвал решение Зеленского остановить транзит газа политическим капризом

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал политическим капризом решение Владимира Зеленского остановить транзит газа по украинской территории.
"Это политический каприз президента Зеленского, который, кроме этого, отпускает замечания такого вида, что остановка потока газа через Украину должна вызвать землетрясение на словацкой политической сцене, привести к досрочным парламентским выборам и падению правительства, поскольку, по всей вероятности, он столкнулся с политическим поколением в Словакии, которое может сказать ему и "нет", до сих пор он слышал только сплошное "да", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике в Брюсселе.
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Он сообщил, что Словакия получила "от Еврокомиссии информацию о том, что не существует никаких правовых норм в европейском законодательстве, не существует никакой системы санкций, которая бы мешала Украине продолжать транзит газа".
Ранее премьер Словакии сообщил, что из-за остановки Киевом транзита газа Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с Украиной.
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Фицо также заявлял, что ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. По его словам, Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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УкраинаСловакияБрюссельРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюзГазпромтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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