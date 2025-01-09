https://ria.ru/20250109/prazdnik-1991912092.html

9 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 9 января в России и в мире по календарю

9 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

9 января 2025 года в России отмечается необычный славянский праздник – День игры в прятки с зимой. С профессиональным праздником в Международный день хореографа РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T06:00:00+03:00

2025-01-09T06:00:00+03:00

2025-01-09T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. 9 января 2025 года в России отмечается необычный славянский праздник – День игры в прятки с зимой. С профессиональным праздником в Международный день хореографа поздравляют исполнителей, балетмейстеров и хореографов. Что еще отмечают сегодня, какие исторические события произошли в эту дату в мире, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииДень игры в прятки с зимой проходит 9 января. Традиция его празднования зародилась еще в древности. Чтобы обхитрить зиму, люди облачались в лёгкую одежду вместо тулупов и шуб, чтобы морозы поскорее ушли и уступили место солнцу.Отпраздновать этот день можно всей семьей – покататься с горки, на лыжах или отправиться на каток, поиграть в снежки и полюбоваться зимним пейзажем.День появления бумажных денег в России приходится на 9 января. В 1769 году Екатерина II подписала манифест о введении ассигнаций.Профессиональный праздникВ России свой профессиональный праздник 9 января отмечают настоящие мастера танцевального искусства. Поздравления звучат во всем мире в адрес тех, кто занимается созданием и постановкой танцевальных композиций - хореографов и балетмейстеров. К празднику приурочены различные мероприятия, посвященные искусству танца.Церковный праздникВерующие православной церкви в этот день почитают память первомученика апостола и архидиакона Стефана, который проповедовал слово Божье в Иерусалиме, подкрепляя знамениями и чудесами свои слова. И преподобного Феодора Начертанного, исповедника, который с раннего детства посещал церковные службы, выступал в защиту иконопочитания за что и подвергся жестоким пыткам.Народный праздникВ народе 9 января называют Степановы труды. На Руси в этот день принято было собираться всей деревней и выбирать кандидата в пастухи. Проводили в этот праздник особый обряд для защиты от нечистой силы – строгали колья и вбивали их по углам двора. Девушки на Степановы труды устраивали обряд похорон грусти, выливая заговоренную воду в специальную чашу, они освобождали свое сердце.Продолжались Святки, молодежь веселилась, наряжались и ходили по домам с поздравлениями, пели песни, желая щедрого года и хорошего урожая.В этот день принято навещать родителей и крестных, печь специальные пирожки и пряники "колядки" в форме зверей.Не рекомендуется заниматься уборкой и рукоделием, сквернословить и врать, а также отказывать просящим.Какой сегодня праздник в миреМеждународный день хореографа посвящён профессионализму и труду всех, кто посвятил себя обучению будущих исполнителей танцев разных стилей и жанров. Профессиональные хореографы развивают технику танцевального искусства, придумывают новые комбинации танцевальных движений, передают опыт молодым исполнителям, а также занимаются постановкой танцевальных номеров. В этот день отмечают достижения знаменитых мастеров танцевального искусства и их педагогов.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 9 января в мире в разные годы:1792 – заключён Ясский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну. 1787–1791 (за Россией закреплялось все Северное Причерноморье, включая Крым).1799 – премьер-министр Великобритании Уильям Питт Младший впервые в мире ввел подоходный налог – 2 шиллинга на фунт.1816 – английские шахтеры впервые использовали безопасную лампу с металлической сеткой для работы в шахтах.1877 – в России создано "Общество взаимного вспоможения русских артистов" – прообраз Союза театральных деятелей РФ.1907 – в Вильнюсе открылась первая литовская художественная выставка.1923 – Хуан де ла Сиерва совершил первый полет на автожире собственного изобретения.1932 – в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики обнаружен богатейший клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки.1941 – первый полет тяжелого четырёхмоторного бомбардировщика Авро Ланкастер.1951 – официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.1958 – Совет министров СССР принял постановление об организации Новосибирского государственного университета, который рассматривался как составная часть СО АН СССР.1992 – провозглашение независимости Республики Сербской.2007 – американская корпорация Apple представила первый iPhone.ИмениныДень ангела 9 января отмечают: Федор, Тихон, Теодор, Степан, Лука, Антонина.

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20250107/post-1909431934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

праздники, религиозные праздники, россия