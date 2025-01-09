https://ria.ru/20250109/pravitelstvo-1993023466.html
В России планируют снизить срок временной нетрудоспособности
В России планируют снизить срок временной нетрудоспособности - РИА Новости, 09.01.2025
В России планируют снизить срок временной нетрудоспособности
Правительство России планирует уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян на 15% к 2030 году, свидетельствует план по РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T22:25:00+03:00
2025-01-09T22:25:00+03:00
2025-01-09T23:51:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство России планирует уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян на 15% к 2030 году, свидетельствует план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. "Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан: 2023 год — 100%, <...> 2030 год — 85%", — говорится в документе.При этом за шесть лет планируется ежегодно снижать показатель на полтора — два с половиной процента. Согласно плану, сокращение продолжительности освобождения от работы должно привести к повышению эффективности и продуктивности труда."Ключевыми факторами и инструментами, способствующими достижению показателя, будут являться снижение уровня заболеваемости работающего населения за счет увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, регулярно проходящих диспансеризацию (профилактические осмотры), охваченных диспансерным наблюдением, систематически занимающихся физической культурой и спортом", — поясняется в документе. Кроме того, план предусматривает создание обновленной модели центров здоровья для наблюдения за самочувствием населения, для изучения и коррекции питания граждан, а также развитие системы медицинской реабилитации, оптимальной для восстановления здоровья.
https://ria.ru/20241206/minzdrav-1987641139.html
https://ria.ru/20241227/bolnichnyy-1842228732.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В России планируют снизить срок временной нетрудоспособности
Правительство сократит срок временной нетрудоспособности на 15% к 2030 году
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство России планирует уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян на 15% к 2030 году, свидетельствует план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
«
"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан: 2023 год — 100%, <...> 2030 год — 85%", — говорится в документе.
При этом за шесть лет планируется ежегодно снижать показатель на полтора — два с половиной процента. Согласно плану, сокращение продолжительности освобождения от работы должно привести к повышению эффективности и продуктивности труда.
"Ключевыми факторами и инструментами, способствующими достижению показателя, будут являться снижение уровня заболеваемости работающего населения за счет увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, регулярно проходящих диспансеризацию (профилактические осмотры), охваченных диспансерным наблюдением, систематически занимающихся физической культурой и спортом", — поясняется в документе.
Кроме того, план предусматривает создание обновленной модели центров здоровья для наблюдения за самочувствием населения, для изучения и коррекции питания граждан, а также развитие системы медицинской реабилитации, оптимальной для восстановления здоровья.