https://ria.ru/20250109/pozhar-1993015869.html
Прокуратура выясняет причины пожара на птицефабрике в Курской области
Прокуратура выясняет причины пожара на птицефабрике в Курской области - РИА Новости, 09.01.2025
Прокуратура выясняет причины пожара на птицефабрике в Курской области
Прокуратура Горшеченского района Курской области проводит процессуальную проверку с целью установления причин возгорания птицефабрики АО "Куриное царство",... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:32:00+03:00
2025-01-09T20:32:00+03:00
2025-01-09T20:32:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 9 янв – РИА Новости. Прокуратура Горшеченского района Курской области проводит процессуальную проверку с целью установления причин возгорания птицефабрики АО "Куриное царство", сообщили в ведомстве. "Прокуратура Горшеченского района контролирует установление обстоятельств возгорания помещений птицефабрики, расположенной в селе Герасимово. На место происшествия выезжал прокурор Горшеченского района Иван Лапшин. Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона. Также в ведомстве добавили, что ход и результаты проверки поставлены на контроль. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что в Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики, один человек получил ожоги рук. По словам Хинштейна, пожарные успешно борются с огнем - удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара. Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС. По словам Хинштейна, пожар, вероятно, произошел из-за возгорания проводки. Позже управление МЧС по региону сообщало, что открытое горение на птицефабрике ликвидировано.
https://ria.ru/20250109/pozhar-1992979200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура выясняет причины пожара на птицефабрике в Курской области
Прокуратура проводит проверку после пожара на птицефабрике в Курской области