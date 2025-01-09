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Прокуратура выясняет причины пожара на птицефабрике в Курской области - РИА Новости, 09.01.2025
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20:32 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/pozhar-1993015869.html
Прокуратура выясняет причины пожара на птицефабрике в Курской области
Прокуратура выясняет причины пожара на птицефабрике в Курской области - РИА Новости, 09.01.2025
Прокуратура выясняет причины пожара на птицефабрике в Курской области
Прокуратура Горшеченского района Курской области проводит процессуальную проверку с целью установления причин возгорания птицефабрики АО "Куриное царство",... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:32:00+03:00
2025-01-09T20:32:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 9 янв – РИА Новости. Прокуратура Горшеченского района Курской области проводит процессуальную проверку с целью установления причин возгорания птицефабрики АО "Куриное царство", сообщили в ведомстве. "Прокуратура Горшеченского района контролирует установление обстоятельств возгорания помещений птицефабрики, расположенной в селе Герасимово. На место происшествия выезжал прокурор Горшеченского района Иван Лапшин. Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона. Также в ведомстве добавили, что ход и результаты проверки поставлены на контроль. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что в Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики, один человек получил ожоги рук. По словам Хинштейна, пожарные успешно борются с огнем - удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара. Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС. По словам Хинштейна, пожар, вероятно, произошел из-за возгорания проводки. Позже управление МЧС по региону сообщало, что открытое горение на птицефабрике ликвидировано.
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происшествия, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура выясняет причины пожара на птицефабрике в Курской области

Прокуратура проводит проверку после пожара на птицефабрике в Курской области

© Фото : соцсетиПожар в Курской области
Пожар в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : соцсети
Пожар в Курской области
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КУРСК, 9 янв – РИА Новости. Прокуратура Горшеченского района Курской области проводит процессуальную проверку с целью установления причин возгорания птицефабрики АО "Куриное царство", сообщили в ведомстве.
«
"Прокуратура Горшеченского района контролирует установление обстоятельств возгорания помещений птицефабрики, расположенной в селе Герасимово. На место происшествия выезжал прокурор Горшеченского района Иван Лапшин. Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.
Также в ведомстве добавили, что ход и результаты проверки поставлены на контроль.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что в Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики, один человек получил ожоги рук. По словам Хинштейна, пожарные успешно борются с огнем - удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара. Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС. По словам Хинштейна, пожар, вероятно, произошел из-за возгорания проводки. Позже управление МЧС по региону сообщало, что открытое горение на птицефабрике ликвидировано.
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ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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