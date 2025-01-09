https://ria.ru/20250109/pozhar-1993015869.html

Прокуратура выясняет причины пожара на птицефабрике в Курской области

Прокуратура выясняет причины пожара на птицефабрике в Курской области - РИА Новости, 09.01.2025

Прокуратура выясняет причины пожара на птицефабрике в Курской области

Прокуратура Горшеченского района Курской области проводит процессуальную проверку с целью установления причин возгорания птицефабрики АО "Куриное царство",... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:32:00+03:00

2025-01-09T20:32:00+03:00

2025-01-09T20:32:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992989156_0:544:960:1084_1920x0_80_0_0_67ce712033967acf14ac8fe9073dd7be.jpg

КУРСК, 9 янв – РИА Новости. Прокуратура Горшеченского района Курской области проводит процессуальную проверку с целью установления причин возгорания птицефабрики АО "Куриное царство", сообщили в ведомстве. "Прокуратура Горшеченского района контролирует установление обстоятельств возгорания помещений птицефабрики, расположенной в селе Герасимово. На место происшествия выезжал прокурор Горшеченского района Иван Лапшин. Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона. Также в ведомстве добавили, что ход и результаты проверки поставлены на контроль. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что в Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики, один человек получил ожоги рук. По словам Хинштейна, пожарные успешно борются с огнем - удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара. Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС. По словам Хинштейна, пожар, вероятно, произошел из-за возгорания проводки. Позже управление МЧС по региону сообщало, что открытое горение на птицефабрике ликвидировано.

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992979200.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)