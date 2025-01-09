https://ria.ru/20250109/pozhar-1993001011.html

В Курской области локализовали пожар на птицефабрике

В Курской области локализовали пожар на птицефабрике - РИА Новости, 09.01.2025

В Курской области локализовали пожар на птицефабрике

Пожар в Горшеченском районе Курской области на птицефабрике АО "Куриное царство" локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:48:00+03:00

2025-01-09T18:48:00+03:00

2025-01-09T19:40:00+03:00

происшествия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 9 янв – РИА Новости. Пожар в Горшеченском районе Курской области на птицефабрике АО "Куриное царство" локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональной пресс-службе МЧС."Пожар на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области локализован на площади 5 тысяч квадратных метров в 17:27 (мск - ред.), ликвидации огня пока нет", - сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992979200.html

курская область

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)