https://ria.ru/20250109/pozhar-1993001011.html
В Курской области локализовали пожар на птицефабрике
В Курской области локализовали пожар на птицефабрике - РИА Новости, 09.01.2025
В Курской области локализовали пожар на птицефабрике
Пожар в Горшеченском районе Курской области на птицефабрике АО "Куриное царство" локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T18:48:00+03:00
2025-01-09T18:48:00+03:00
2025-01-09T19:40:00+03:00
происшествия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 9 янв – РИА Новости. Пожар в Горшеченском районе Курской области на птицефабрике АО "Куриное царство" локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональной пресс-службе МЧС."Пожар на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области локализован на площади 5 тысяч квадратных метров в 17:27 (мск - ред.), ликвидации огня пока нет", - сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
https://ria.ru/20250109/pozhar-1992979200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области локализовали пожар на птицефабрике
Пожар на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области локализовали