https://ria.ru/20250109/pozhar-1992985278.html

WP и NYT опубликовали кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе

WP и NYT опубликовали кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 09.01.2025

WP и NYT опубликовали кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе

Газеты Washington Post и New York Times публикуют спутниковые снимки компании Maxar, на которых отражены разрушительные последствия пожаров в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:33:00+03:00

2025-01-09T17:33:00+03:00

2025-01-09T17:33:00+03:00

в мире

лос-анджелес

калифорния

леонардо ди каприо

бен аффлек

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Газеты Washington Post и New York Times публикуют спутниковые снимки компании Maxar, на которых отражены разрушительные последствия пожаров в Лос-Анджелесе. По состоянию на 16.30 мск, более 257 тысяч абонентов в Калифорнии не имеют доступа к электричеству на фоне бушующих пожаров, следует из данных мониторингового сервиса PowerOutage.us. Как сообщает телеканал CNN, в огне сгорел бывший дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, который тот продал в 2021 году более чем за 10 миллионов долларов, а по данным TMZ, свой дом в Калифорнии был вынужден покинуть актер Бен Аффлек. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992903516.html

https://ria.ru/20250109/pozhary-1992869250.html

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в мире, лос-анджелес, калифорния, леонардо ди каприо, бен аффлек, лесные пожары в калифорнии в 2025 году