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WP и NYT опубликовали кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 09.01.2025
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17:33 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/pozhar-1992985278.html
WP и NYT опубликовали кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе
WP и NYT опубликовали кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 09.01.2025
WP и NYT опубликовали кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе
Газеты Washington Post и New York Times публикуют спутниковые снимки компании Maxar, на которых отражены разрушительные последствия пожаров в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:33:00+03:00
2025-01-09T17:33:00+03:00
в мире
лос-анджелес
калифорния
леонардо ди каприо
бен аффлек
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Газеты Washington Post и New York Times публикуют спутниковые снимки компании Maxar, на которых отражены разрушительные последствия пожаров в Лос-Анджелесе. По состоянию на 16.30 мск, более 257 тысяч абонентов в Калифорнии не имеют доступа к электричеству на фоне бушующих пожаров, следует из данных мониторингового сервиса PowerOutage.us. Как сообщает телеканал CNN, в огне сгорел бывший дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, который тот продал в 2021 году более чем за 10 миллионов долларов, а по данным TMZ, свой дом в Калифорнии был вынужден покинуть актер Бен Аффлек. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
https://ria.ru/20250109/pozhar-1992903516.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, леонардо ди каприо, бен аффлек, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Леонардо Ди Каприо, Бен Аффлек, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
WP и NYT опубликовали кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе

WP и NYT опубликовали спутниковые снимки последствий пожаров в Лос-Анджелесе

© Getty Images / MaxarСпутниковый снимок пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США
Спутниковый снимок пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Getty Images / Maxar
Спутниковый снимок пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Газеты Washington Post и New York Times публикуют спутниковые снимки компании Maxar, на которых отражены разрушительные последствия пожаров в Лос-Анджелесе.
По состоянию на 16.30 мск, более 257 тысяч абонентов в Калифорнии не имеют доступа к электричеству на фоне бушующих пожаров, следует из данных мониторингового сервиса PowerOutage.us.
Тушение пожара в Голливуде - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Лос-Анджелесе сгорели дома голливудских актеров
Вчера, 11:14
Как сообщает телеканал CNN, в огне сгорел бывший дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, который тот продал в 2021 году более чем за 10 миллионов долларов, а по данным TMZ, свой дом в Калифорнии был вынужден покинуть актер Бен Аффлек.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
ABC: ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов
Вчера, 02:04
 
В миреЛос-АнджелесКалифорнияЛеонардо Ди КаприоБен АффлекЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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