В Лос-Анджелесе сгорели дома голливудских актеров
Дома Хопкинса, Броди и Фэрис сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе
© Getty Images / Mario TamaТушение пожара в Голливуде
© Getty Images / Mario Tama
Тушение пожара в Голливуде
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дома голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе, сообщает издание Page Six, публикуя фотографии уничтоженных огнем зданий.
"Роскошная недвижимость Адама Броди и Лейтон Мистер стоимостью 6,5 миллиона долларов также сгорела... Анна Фэрис стала еще одной голливудской звездой, лишившейся многомиллионного особняка из-за пожара... Дом Энтони Хопкинса в районе Пасифик-Палисейдс после пожара превратился в груду обломков", - сообщает издание.
Согласно публикации, также дома потеряли актеры Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Джон Гудмен и другие. При этом многим знаменитостям пришлось эвакуироваться.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников, более чем полдюжины местных школ повреждены либо разрушены в результате пожаров, в том числе школа Палисейдс-Чартер, показанная во многих голливудских фильмах, в частности в хорроре 1976 года "Кэрри", и в телесериале "Волчонок".
© Фото : соцсетиСгоревший дом Энтони Хопкинса в Голливуде
© Фото : соцсети
Сгоревший дом Энтони Хопкинса в Голливуде
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.