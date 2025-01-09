https://ria.ru/20250109/pozhar-1992903516.html

В Лос-Анджелесе сгорели дома голливудских актеров

В Лос-Анджелесе сгорели дома голливудских актеров - РИА Новости, 09.01.2025

В Лос-Анджелесе сгорели дома голливудских актеров

Дома голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе, сообщает издание Page Six,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:14:00+03:00

2025-01-09T11:14:00+03:00

2025-01-09T11:17:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

происшествия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дома голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе, сообщает издание Page Six, публикуя фотографии уничтоженных огнем зданий. "Роскошная недвижимость Адама Броди и Лейтон Мистер стоимостью 6,5 миллиона долларов также сгорела... Анна Фэрис стала еще одной голливудской звездой, лишившейся многомиллионного особняка из-за пожара... Дом Энтони Хопкинса в районе Пасифик-Палисейдс после пожара превратился в груду обломков", - сообщает издание. Согласно публикации, также дома потеряли актеры Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Джон Гудмен и другие. При этом многим знаменитостям пришлось эвакуироваться. Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников, более чем полдюжины местных школ повреждены либо разрушены в результате пожаров, в том числе школа Палисейдс-Чартер, показанная во многих голливудских фильмах, в частности в хорроре 1976 года "Кэрри", и в телесериале "Волчонок". В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

https://ria.ru/20250109/mask-1992879245.html

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лос-анджелес, в мире, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, происшествия