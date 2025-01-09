https://ria.ru/20250109/pozhar-1992893820.html

Губернатор заявил об отсутствии угрозы для жилых зданий в Энгельсе

Губернатор заявил об отсутствии угрозы для жилых зданий в Энгельсе - РИА Новости, 09.01.2025

Губернатор заявил об отсутствии угрозы для жилых зданий в Энгельсе

Угрозы для жилых зданий в Энгельсе в Саратовской области, где тушат пожар после атаки беспилотников, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:07:00+03:00

2025-01-09T10:07:00+03:00

2025-01-09T10:25:00+03:00

энгельс

происшествия

саратовская область

саратов

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Угрозы для жилых зданий в Энгельсе в Саратовской области, где тушат пожар после атаки беспилотников, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.Ранее Бусаргин сообщал, что в среду ночью Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе. Из-за увеличения площади пожара на предприятии в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. При ликвидации возгорания двое сотрудников пожарной службы МЧС России погибли, один специалист был госпитализирован."Подчеркну, что никакой угрозы для жилых зданий нет. Специалисты управления Роспотребнадзора продолжают контролировать состояние воздуха в районе возгорания, нарушений не выявлено", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Глава региона добавил, что введенный в городе режим ЧС в первую очередь нужен оперативным службам для объединения сил и средств против пожара.

https://ria.ru/20250108/pozharnye-1992851689.html

энгельс

саратовская область

саратов

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энгельс, происшествия, саратовская область, саратов, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)