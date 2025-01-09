https://ria.ru/20250109/pozhar-1992893820.html
Губернатор заявил об отсутствии угрозы для жилых зданий в Энгельсе
Губернатор заявил об отсутствии угрозы для жилых зданий в Энгельсе - РИА Новости, 09.01.2025
Губернатор заявил об отсутствии угрозы для жилых зданий в Энгельсе
Угрозы для жилых зданий в Энгельсе в Саратовской области, где тушат пожар после атаки беспилотников, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:07:00+03:00
2025-01-09T10:07:00+03:00
2025-01-09T10:25:00+03:00
энгельс
происшествия
саратовская область
саратов
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992836060_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57942292e3a0cb1298c2aba5d3e03001.jpg
САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Угрозы для жилых зданий в Энгельсе в Саратовской области, где тушат пожар после атаки беспилотников, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.Ранее Бусаргин сообщал, что в среду ночью Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе. Из-за увеличения площади пожара на предприятии в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. При ликвидации возгорания двое сотрудников пожарной службы МЧС России погибли, один специалист был госпитализирован."Подчеркну, что никакой угрозы для жилых зданий нет. Специалисты управления Роспотребнадзора продолжают контролировать состояние воздуха в районе возгорания, нарушений не выявлено", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Глава региона добавил, что введенный в городе режим ЧС в первую очередь нужен оперативным службам для объединения сил и средств против пожара.
https://ria.ru/20250108/pozharnye-1992851689.html
энгельс
саратовская область
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992836060_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f7dbe3024ceb70c97d5dd5dff0b63147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энгельс, происшествия, саратовская область, саратов, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Энгельс, Происшествия, Саратовская область, Саратов, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Губернатор заявил об отсутствии угрозы для жилых зданий в Энгельсе
Бусаргин: угрозы для жилых зданий в Энгельсе, где тушат пожар, нет