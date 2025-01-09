https://ria.ru/20250109/pozhar-1992871983.html

СМИ: в Лос-Анджелесе сгорел дом Пэрис Хилтон

СМИ: в Лос-Анджелесе сгорел дом Пэрис Хилтон - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ: в Лос-Анджелесе сгорел дом Пэрис Хилтон

Пляжный дом известной американской актрисы, предпринимательницы и светской львицы Пэрис Хилтон в Малибу полностью уничтожен в результате разрушительного пожара... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T03:55:00+03:00

2025-01-09T03:55:00+03:00

2025-01-09T07:25:00+03:00

в мире

малибу

калифорния

лос-анджелес

пэрис хилтон

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992791395_0:63:3070:1790_1920x0_80_0_0_8973655601c42ba0b686f6f0d47617a3.jpg

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Пляжный дом известной американской актрисы, предпринимательницы и светской львицы Пэрис Хилтон в Малибу полностью уничтожен в результате разрушительного пожара в районе Палисейдс (штат Калифорния), сообщает портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники. Огонь, охвативший район Тихоокеанского побережного шоссе, уничтожил несколько домов и предприятий, превратив их в груду тлеющих обломков. Как отмечает издание, Пэрис Хилтон потеряла один из принадлежавших ей объектов недвижимости, однако пляжный дом не был основным местом её проживания. Многие жители пострадавшего от разгула стихии района, оставшиеся без жилья, нашли временное убежище в местных отелях, которые из-за масштабных эвакуаций уже переполнены. Пожар в Палисейдс стал первым из нескольких крупных возгораний, вспыхнувших в районе Лос-Анджелеса во вторник утром. На данный момент ситуация остаётся критической, локализовать огонь пожарным пока не удалось.

https://ria.ru/20250109/pozhary-1992869250.html

малибу

калифорния

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, малибу, калифорния, лос-анджелес, пэрис хилтон, лесные пожары в калифорнии в 2025 году