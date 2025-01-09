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СМИ: в Лос-Анджелесе сгорел дом Пэрис Хилтон - РИА Новости, 09.01.2025
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03:55 09.01.2025 (обновлено: 07:25 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/pozhar-1992871983.html
СМИ: в Лос-Анджелесе сгорел дом Пэрис Хилтон
СМИ: в Лос-Анджелесе сгорел дом Пэрис Хилтон - РИА Новости, 09.01.2025
СМИ: в Лос-Анджелесе сгорел дом Пэрис Хилтон
Пляжный дом известной американской актрисы, предпринимательницы и светской львицы Пэрис Хилтон в Малибу полностью уничтожен в результате разрушительного пожара... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T03:55:00+03:00
2025-01-09T07:25:00+03:00
в мире
малибу
калифорния
лос-анджелес
пэрис хилтон
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Пляжный дом известной американской актрисы, предпринимательницы и светской львицы Пэрис Хилтон в Малибу полностью уничтожен в результате разрушительного пожара в районе Палисейдс (штат Калифорния), сообщает портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники. Огонь, охвативший район Тихоокеанского побережного шоссе, уничтожил несколько домов и предприятий, превратив их в груду тлеющих обломков. Как отмечает издание, Пэрис Хилтон потеряла один из принадлежавших ей объектов недвижимости, однако пляжный дом не был основным местом её проживания. Многие жители пострадавшего от разгула стихии района, оставшиеся без жилья, нашли временное убежище в местных отелях, которые из-за масштабных эвакуаций уже переполнены. Пожар в Палисейдс стал первым из нескольких крупных возгораний, вспыхнувших в районе Лос-Анджелеса во вторник утром. На данный момент ситуация остаётся критической, локализовать огонь пожарным пока не удалось.
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в мире, малибу, калифорния, лос-анджелес, пэрис хилтон, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Малибу, Калифорния, Лос-Анджелес, Пэрис Хилтон, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
СМИ: в Лос-Анджелесе сгорел дом Пэрис Хилтон

TMZ: дом Пэрис Хилтон в Малибу полностью уничтожен пожаром

© AP Photo / Ethan SwopeЛесной пожар на западе Лос-Анджелеса
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Пляжный дом известной американской актрисы, предпринимательницы и светской львицы Пэрис Хилтон в Малибу полностью уничтожен в результате разрушительного пожара в районе Палисейдс (штат Калифорния), сообщает портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники.
Огонь, охвативший район Тихоокеанского побережного шоссе, уничтожил несколько домов и предприятий, превратив их в груду тлеющих обломков. Как отмечает издание, Пэрис Хилтон потеряла один из принадлежавших ей объектов недвижимости, однако пляжный дом не был основным местом её проживания.
Многие жители пострадавшего от разгула стихии района, оставшиеся без жилья, нашли временное убежище в местных отелях, которые из-за масштабных эвакуаций уже переполнены.
Пожар в Палисейдс стал первым из нескольких крупных возгораний, вспыхнувших в районе Лос-Анджелеса во вторник утром. На данный момент ситуация остаётся критической, локализовать огонь пожарным пока не удалось.
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
ABC: ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов
02:04
 
В миреМалибуКалифорнияЛос-АнджелесПэрис ХилтонЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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