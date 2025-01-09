https://ria.ru/20250109/pozhar-1992869733.html

СМИ: число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до пяти

СМИ: число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до пяти - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ: число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до пяти

Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до пяти, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местного шерифа. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T02:25:00+03:00

2025-01-09T02:25:00+03:00

2025-01-09T07:24:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до пяти, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местного шерифа.В среду глава пожарного департамента округа Лос-Анджелес Энтони Марроне, говоря о пожарах в районе Итон, сообщил о двух погибших."Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна подтвердил, что в результате пожара Итон... погибли пять человек", - говорится в сообщении.Федеральное управление авиации США (FAA) расширило запрет на полеты над зонами пожаров. Ограничения теперь действуют над Голливудскими холмами, Калабасасом, Национальным парком отдыха Санта-Моника, Сэнчури-Сити, а также над Палисейдс, пляжем Малибу и Центром Гетти. Полеты запрещены до высоты 7 тысяч футов (около 2,1 тысячи метров) для обеспечения безопасности авиации, задействованной в тушении огня.В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

https://ria.ru/20250109/pozhary-1992869250.html

https://ria.ru/20250108/ploschad-1992794628.html

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в мире, лос-анджелес, санта-моника, малибу, лесные пожары в калифорнии в 2025 году