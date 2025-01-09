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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии - РИА Новости, 09.01.2025
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14:27 09.01.2025
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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии - РИА Новости, 09.01.2025
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии
Шесть пострадавших при ДТП с туристическим автобусом в Карелии 5 января остаются в больницах, все в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:27:00+03:00
2025-01-09T14:27:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
питкярантский район
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Шесть пострадавших при ДТП с туристическим автобусом в Карелии 5 января остаются в больницах, все в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России. Пятого января на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Глава республиканского минздрава Михаил Охлопков сообщал, что медики оказали помощь 16 пострадавшим в ДТП, госпитализация потребовалась семерым. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "На стационарном лечении остаются шесть пострадавших при опрокидывании туристического автобуса в Карелии 5 января, все они в состоянии средней тяжести, все проходят лечение в Москве – в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России и НИИ скорой помощи имени Склифосовского", - говорится в сообщении. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает, уточнили в центре.
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питкярантский район
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происшествия, здоровье - общество, россия, питкярантский район, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Питкярантский район, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии

Минздрав: 6 пострадавших в ДТП в Карелии находятся в состоянии средней тяжести

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияНа месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Шесть пострадавших при ДТП с туристическим автобусом в Карелии 5 января остаются в больницах, все в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России.
Пятого января на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Глава республиканского минздрава Михаил Охлопков сообщал, что медики оказали помощь 16 пострадавшим в ДТП, госпитализация потребовалась семерым. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«
"На стационарном лечении остаются шесть пострадавших при опрокидывании туристического автобуса в Карелии 5 января, все они в состоянии средней тяжести, все проходят лечение в Москве – в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России и НИИ скорой помощи имени Склифосовского", - говорится в сообщении.
Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает, уточнили в центре.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияПиткярантский районМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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