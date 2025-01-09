https://ria.ru/20250109/postradavshie-1992941568.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии - РИА Новости, 09.01.2025

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии

Шесть пострадавших при ДТП с туристическим автобусом в Карелии 5 января остаются в больницах, все в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:27:00+03:00

2025-01-09T14:27:00+03:00

2025-01-09T14:27:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

питкярантский район

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992570926_0:81:1179:744_1920x0_80_0_0_9e00abd9000055f8572561131407bb94.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Шесть пострадавших при ДТП с туристическим автобусом в Карелии 5 января остаются в больницах, все в состоянии средней тяжести, сообщили журналистам в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России. Пятого января на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Глава республиканского минздрава Михаил Охлопков сообщал, что медики оказали помощь 16 пострадавшим в ДТП, госпитализация потребовалась семерым. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "На стационарном лечении остаются шесть пострадавших при опрокидывании туристического автобуса в Карелии 5 января, все они в состоянии средней тяжести, все проходят лечение в Москве – в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России и НИИ скорой помощи имени Склифосовского", - говорится в сообщении. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает, уточнили в центре.

https://ria.ru/20250106/dtp-1992619394.html

россия

питкярантский район

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, россия, питкярантский район, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)