https://ria.ru/20250109/posevnaya-1781167572.html
Посевной календарь на апрель-2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Лунный посевной календарь на апрель 2025 года для огородника и садовода
Посевной календарь на апрель-2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Лунный посевной календарь на апрель 2025 года поможет огородникам и садоводам организовать свою работу в этот весенний месяц. Таблица удачных и неблагоприятных... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:46:00+03:00
2025-01-09T14:46:00+03:00
2025-01-09T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Лунный посевной календарь на апрель 2025 года поможет огородникам и садоводам организовать свою работу в этот весенний месяц. Таблица удачных и неблагоприятных дней для посева семян на рассаду и высадки растений в открытый грунт, правила подготовки почвы и теплицы – в материале РИА Новости.Посевной календарь на апрельПосевной календарь поможет определить, в какое время лучше всего сажать те или иные растения и проводить какую-либо работу в огороде в соответствии с фазами Луны.Фазы Луны в апрелеРастущая Луна будет в период с 1 по 12, с 28 по 30 апреля, убывающая – с 14 по 26 число.ПолнолуниеВ этом году в апреле оно приходится на 13 апреля.НоволуниеВ апреле 2025 года новолуние 27 числа.Календарь садовода и огородникаЛунный календарь садовода и огородника учитывает сразу два фактора, влияющие на развитие растений: фазу Луны и знак Зодиака, в котором она находится. Считается, что если заниматься посадками в благоприятные дни, то растения будут крепкими, здоровыми и дадут хороший урожай.Благоприятные посадочные дниВ зависимости от вида растения можно выделить наиболее подходящие дни для работы с ним.Неблагоприятные дниНоволуние состоится 27 апреля, а полнолуние — 13 апреля. В эти даты лучше воздержаться от работ на огороде, также в это время не рекомендуется проводить некоторые агротехнические мероприятия, подробнее об этом – в календарной таблице.Календарная таблицаЧто можно сеять и сажать в апрелеДля садоводов апрель - один из самых загруженных рабочих месяцев. С 15 по 30 апреля – время интенсивных посевов и посадок. Земля должна быть достаточно прогретой. Для прорастания растений необходимо, чтобы температура почвы на глубине до 10 см прогрелась до +5 °С."После 20 апреля на рассаду можно высаживать огурцы. Лучше всего семена посадить в торфяные горшочки. Через три недели уже появятся первые всходы. Раньше огурцы высаживали семенами сразу в открытый грунт, то такая практика дает очень низкие и поздние урожаи.В открытый грунт после 20 апреля можно высаживать овощи: редис, морковь, горох, свеклу, репу и пряные травы: сельдерей, петрушку, укроп, салат, лук-севок.В зависимости от сорта во второй половине апреля в грунт можно высаживать перец. Он любит очень теплую почву, поэтому проверьте температуру. Она должна быть на глубине 10 см не менее +16 °С. Если земля будет прогретой, то качество плодов будет хорошим.Арбузы, тыквы и дыни следует высаживать на рассаду после 20 апреля. Сначала семена нужно замочить и посадить в торфяные горшочки. В теплицу или в открытый грунт их пересаживают после 20 мая.После 25 апреля садоводы сеют цветы: настурцию, васильки, бархатцы, лобелию, люпин, космею, декоративную капусту.Если говорить про овощные культуры, то многие из них боятся весенних возвратных заморозков, поэтому нужно использовать нетканый укрывной материал или полиэтиленовую пленку", – отмечают эксперты.Работы садовода в апрелеВ апреле просыпаются первые вредители, пора подготавливать участки и высаживать саженцы, а также проводить другие земельные работы.Работа с ягодными растениямиВ апреле необходимо:Посадка саженцевК такой работе лучше приступить во второй половине месяца, когда почва гарантированно прогреется. Перед посадкой необходимо заложить дренаж и внести удобрения (в зависимости от растения), также для саженцев нужно установить опору.Борьба с инфекциями и насекомымиСамым первым просыпается яблонный цветоед, это происходит уже во время набухания почек. Несмотря на то, что изначально он проявляет минимальную активность, так как не может летать, он способен подняться на крону дерева по стволу. Для борьбы с вредителем рекомендуют нанести на дерево ловчий пояс, к примеру клеевой:Такую процедуру нужно проделать как можно раньше, так как при появлении первых листьев она уже не принесет результата – насекомые уже будут в кроне. Если по каким-то причинам предотвратить это не удалось – убрать их можно будет только с помощью встряхивания. Делать это необходимо с утра, пока температура не поднялась выше +10 °С. Перед этим под дерево или кустарник нужно подложить подстилку, чтобы было легче собрать вредителей и уничтожить их. В этот период также активизируются личинки тли, гусениц листоверток и другие вредители.Работы огородников в апрелеВ апреле пробуждается почва, выравнивается температура, огородники все больше времени проводят на участке.Подготовка почвыНа уже сформированных грядках необходимо провести рыхление и пролить землю раствором марганцовки или специальными средствами, например "Фитоспорином" или "Бактофитом", также можно посеять сидераты – они помогут насытить почву полезными микроэлементами и улучшат ее структуру. Если осенью не было подкормки, то самое время удобрить грунт сейчас перепревшим навозом или компостом. Лучше всего сделать это за месяц до посадки овощей, а перед самым посевом наступает время для минеральных удобрений. На кислой почве необходимо провести известкование: на 1 м2 вносят 300–400 г извести и перекапывают.Укрытие грядокВ начале апреля еще прохладно, поэтому грядки необходимо накрыть. Лучше использовать новый полиэтилен, так как он пропускает больше света, но если взять старый – его нужно предварительно промыть. В жару укрытие нужно снимать.Посев культур, устойчивых к холодуНекоторые культуры необходимо сажать до наступления жарких дней, поэтому апрель – идеальное время для следующих овощей и растений:Истребление вредоносных насекомыхВ апреле начинает проявлять активность крестоцветная блошка. Для защиты растений от этого вредителя необходимо посыпать посевы древесной золой и установить клеевые ловушки. Также вред может нанести крестоцветная муха, от нее тоже спасет древесная зола и дополнительное взрыхление земли. Можно еще накрывать культуры, плотно прижимая пленку к грунту.Работы в теплицахВ это время в теплицах проводят дезинфекцию: обрабатывают стены и каркас, а также делают уборку. Можно заменить верхний слой грунта свежей землей, а с целью дезинфекции пролить ее кипятком.Приметы садовода и огородника на апрельВ те времена, когда огородники не могли опираться на научные рекомендации, они следовали приметам. Многие из них соотносились с церковными праздниками, а некоторые с природными явлениями:
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россия, общество, растения, растениеводство, цветы, овощи
Россия, Общество, Растения, Растениеводство, Цветы, овощи
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Лунный посевной календарь на апрель 2025 года поможет огородникам и садоводам организовать свою работу в этот весенний месяц. Таблица удачных и неблагоприятных дней для посева семян на рассаду и высадки растений в открытый грунт, правила подготовки почвы и теплицы – в материале РИА Новости.
Посевной календарь на апрель
Посевной календарь поможет определить, в какое время лучше всего сажать те или иные растения и проводить какую-либо работу в огороде в соответствии с фазами Луны
.
Растущая Луна будет в период с 1 по 12, с 28 по 30 апреля, убывающая – с 14 по 26 число.
В этом году в апреле оно приходится на 13 апреля.
В апреле 2025 года новолуние 27 числа.
Календарь садовода и огородника
Лунный календарь
садовода и огородника учитывает сразу два фактора, влияющие на развитие растений: фазу Луны и знак Зодиака, в котором она находится. Считается, что если заниматься посадками в благоприятные дни, то растения будут крепкими, здоровыми и дадут хороший урожай.
Благоприятные посадочные дни
В зависимости от вида растения можно выделить наиболее подходящие дни для работы с ним.
Благоприятные дни посева и посадки цветов
Вид
Благоприятные дни
Однолетние
12, 19, 21, 22, 23
Двулетние и многолетние
12,19, 21, 22, 23
Луковичные и клубневые
1, 4-5, 11-12, 16-20, 23-24
Благоприятные дни посадки саженцев
Культура
Благоприятные дни
Виноград
12, 3, 6, 29, 30
Крыжовник и смородина
2, 3, 6, 29, 30
Клубника и земляника
2, 3, 6, 29, 30
Малина и ежевика
2, 3, 6, 29, 30
Плодовые деревья
2, 3, 29, 30
Благоприятные дни для черенкования и прививок
Культура
Благоприятные дни
Виноград, смородина, крыжовник
5, 19-24
Плодовые деревья
5, 19-24
Новолуние состоится 27 апреля, а полнолуние — 13 апреля. В эти даты лучше воздержаться от работ на огороде, также в это время не рекомендуется проводить некоторые агротехнические мероприятия, подробнее об этом – в календарной таблице.
День
Фаза Луны и знак Зодиака
Рекомендации
1–12 апреля
Растущая луна в Близнецах, Раке, Льве, Деве, Весах
Это отличное время отвлечься от посадок и заняться самим участком, так как проводить посевы, а также подкормку и полив растений не рекомендуется. Зато можно устанавливать теплицы и парники, обустраивать участок, проводить обрезку деревьев, ухаживать за земляникой, косить газон, вырезать поросль, бороться с вредителями и болезнями.
13 апреля
Полнолуние
Запрещены любые работы с растениями. Но можно заняться прополкой и раскорчевкой старых и больных деревьев и кустарников.
14-15 апреля
Убывающая луна в Скорпионе
Не рекомендуются работы с корнями растений и обильные поливы, но это благоприятное время для посадки корнеплодов.
Можно сажать: петрушку, редис, щавель, морковь, лук-порей, яровой чеснок, белокочанную капусту на хранение, картофель. Также это хорошее время для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов, плодовых и декоративных кустарников, земляники, плодовых деревьев. Из дачных работ лучше заняться прополкой, прореживанием всходов, высадкой рассады в теплицу, пикировкой, защитой от вредителей, формирующей обрезкой деревьев, вырезкой поросли, укоренением черенков, прививкой, подкормкой.
День
Фаза Луны и знак Зодиака
Рекомендации
16-18 апреля
Убывающая луна в Скорпионе и Стрельце
Не рекомендуется заниматься пикировкой и пересадкой рассады. Период благоприятен для посева ампельных цветов, бобов, фасоли, гороха, дыни, пекинской капусты, лука и лука-порея, петрушки, укропа, кабачков и патиссонов, а также для посадки винограда, земляники, ягодных кустарников и лимонника.
В это время не рекомендуется применение ядохимикатов, а также проведение работ по обрезке.
Зато это идеальный период для посева и посадки практически всех овощных культур, в том числе картофеля. Можно заниматься пересадкой в парник рассады ранних сортов томатов, огурцов и баклажанов. В грядку можно высаживать кабачки, цуккини, фасоль, тыкву и патиссоны. Из семян можно сеять редис, позднюю белокочанную капусту, брокколи, укроп, кресс-салат. Это подходящее время для посадки многолетних и однолетних цветов. Из работ рекомендуется провести минеральную подкормку, полив, прививку, пересадку и посадку ягодных кустарников.
19-21 апреля
Убывающая луна в Козероге
В это время лучше отложить поливы и подкормки.
Можно сажать кустовую спаржевую фасоль, салат, фенхель, базилик, газонную траву и ягодные кустарники (кроме малины). Из огородных работ время можно уделить обрезке усов земляники, нарезке черенков ягодных кустарников, прививке.
22 - 24 апреля
Убывающая луна в Водолее и Рыбах
Это неблагоприятное время для замачивания семян.
Но можно заняться прореживанием всходов и подготовкой грядок, а также прополкой, пикировкой, поливом, борьбой с вредителями, делением многолетних цветов, формирующей обрезкой и прививкой ягодных кустарников, земляники, крыжовника и винограда. Также разрешена подкормка минеральными удобрениями, посев петрушки, укропа, фенхеля, горького перца, артишока, огурцов. Высаживать можно однолетние цветы, декоративные и ягодные кустарники, укроп, петрушку, фенхель, артишок, горький перец и огурцы.
25-26 апреля
Убывающая луна в Овне
Можно сажать кустовую спаржевую фасоль, салат, фенхель, базилик, газонную траву и ягодные кустарники (кроме малины). Из огородных работ время можно уделить обрезке усов земляники, нарезке черенков ягодных кустарников, прививке.
27 апреля
Новолуние
Не допускается проведение никаких работ и манипуляций с растениями.
28 апреля
Растущая луна в Тельце
В это время не рекомендуется применение ядохимикатов, а также проведение работ по обрезке.
Зато это идеальный период для посева и посадки практически всех овощных культур, в том числе картофеля. Можно заниматься пересадкой в парник рассады ранних сортов томатов, огурцов и баклажанов. В грядку можно высаживать кабачки, цуккини, фасоль, тыкву и патиссоны. Из семян можно сеять редис, позднюю белокочанную капусту, брокколи, укроп, кресс-салат. Это подходящее время для посадки многолетних и однолетних цветов. Из работ рекомендуется провести минеральную подкормку, полив, прививку, пересадку и посадку ягодных кустарников.
29-30 апреля
Растущая луна в Близнецах
Это неблагоприятное время для замачивания семян.
Но можно заняться прореживанием всходов и подготовкой грядок, а также прополкой, пикировкой, поливом, борьбой с вредителями, делением многолетних цветов, формирующей обрезкой и прививкой ягодных кустарников, земляники, крыжовника и винограда. Также разрешена подкормка минеральными удобрениями, посев петрушки, укропа, фенхеля, горького перца, артишока, огурцов. Высаживать можно однолетние цветы, декоративные и ягодные кустарники, укроп, петрушку, фенхель, артишок, горький перец и огурцы.
Что можно сеять и сажать в апреле
Для садоводов апрель - один из самых загруженных рабочих месяцев. С 15 по 30 апреля – время интенсивных посевов и посадок. Земля должна быть достаточно прогретой. Для прорастания растений необходимо, чтобы температура почвы на глубине до 10 см прогрелась до +5 °С.
"После 20 апреля на рассаду можно высаживать огурцы. Лучше всего семена посадить в торфяные горшочки. Через три недели уже появятся первые всходы. Раньше огурцы высаживали семенами сразу в открытый грунт, то такая практика дает очень низкие и поздние урожаи.
В открытый грунт после 20 апреля можно высаживать овощи: редис, морковь, горох, свеклу, репу и пряные травы: сельдерей, петрушку, укроп, салат, лук-севок.
В зависимости от сорта во второй половине апреля в грунт можно высаживать перец. Он любит очень теплую почву, поэтому проверьте температуру. Она должна быть на глубине 10 см не менее +16 °С. Если земля будет прогретой, то качество плодов будет хорошим.
Арбузы, тыквы и дыни следует высаживать на рассаду после 20 апреля. Сначала семена нужно замочить и посадить в торфяные горшочки. В теплицу или в открытый грунт их пересаживают после 20 мая.
После 25 апреля садоводы сеют цветы: настурцию, васильки, бархатцы, лобелию, люпин, космею, декоративную капусту.
Если говорить про овощные культуры, то многие из них боятся весенних возвратных заморозков, поэтому нужно использовать нетканый укрывной материал или полиэтиленовую пленку", – отмечают эксперты.
В апреле просыпаются первые вредители, пора подготавливать участки и высаживать саженцы, а также проводить другие земельные работы.
Работа с ягодными растениями
- провести финальную обрезку;
- с земляники необходимо снять укрывной материал и подрезать усики, а участок очистить от мусора и листьев. Землю между рядами прорыхлить на глубину 4–5 см, внести питательные средства;
- выщипать смородиновые почки, которые повредили жуки;
- черенки смородины обрезать снизу под почками и сверху выше них на 10–15 мм. Высадить их в рыхлую почву под наклоном, одна почка должна остаться наверху. Землю увлажнить и замульчировать;
- малину нужно обрезать на сформировавшуюся почку. Почву прорыхлить, внести комплексные минеральные и органические смеси, замульчировать на 3–6 см.
К такой работе лучше приступить во второй половине месяца, когда почва гарантированно прогреется. Перед посадкой необходимо заложить дренаж и внести удобрения (в зависимости от растения), также для саженцев нужно установить опору.
Борьба с инфекциями и насекомыми
Самым первым просыпается яблонный цветоед, это происходит уже во время набухания почек. Несмотря на то, что изначально он проявляет минимальную активность, так как не может летать, он способен подняться на крону дерева по стволу. Для борьбы с вредителем рекомендуют нанести на дерево ловчий пояс, к примеру клеевой:
1.Тот участок, где планируется нанести пояс, нужно очистить от коры, так у насекомых не будет возможности проделать ходы. Делать это следует сверху или в середине, можно в двух местах сразу.
2.Далее нужно подготовить сам пояс. Для этого из плотной бумаги делают полосу и обмазывают ее специальным клеем или химикатами от вредителей.
3.Готовый пояс накладывают на очищенные участки и сооружают полиэтиленовый козырек, чтобы защитить его от осадков.
Такую процедуру нужно проделать как можно раньше, так как при появлении первых листьев она уже не принесет результата – насекомые уже будут в кроне. Если по каким-то причинам предотвратить это не удалось – убрать их можно будет только с помощью встряхивания. Делать это необходимо с утра, пока температура не поднялась выше +10 °С. Перед этим под дерево или кустарник нужно подложить подстилку, чтобы было легче собрать вредителей и уничтожить их. В этот период также активизируются личинки тли, гусениц листоверток и другие вредители.
Работы огородников в апреле
В апреле пробуждается почва, выравнивается температура, огородники все больше времени проводят на участке.
На уже сформированных грядках необходимо провести рыхление и пролить землю раствором марганцовки или специальными средствами, например "Фитоспорином" или "Бактофитом", также можно посеять сидераты – они помогут насытить почву полезными микроэлементами и улучшат ее структуру. Если осенью не было подкормки, то самое время удобрить грунт сейчас перепревшим навозом или компостом. Лучше всего сделать это за месяц до посадки овощей, а перед самым посевом наступает время для минеральных удобрений. На кислой почве необходимо провести известкование: на 1 м2 вносят 300–400 г извести и перекапывают.
В начале апреля еще прохладно, поэтому грядки необходимо накрыть. Лучше использовать новый полиэтилен, так как он пропускает больше света, но если взять старый – его нужно предварительно промыть. В жару укрытие нужно снимать.
Посев культур, устойчивых к холоду
Некоторые культуры необходимо сажать до наступления жарких дней, поэтому апрель – идеальное время для следующих овощей и растений:
- Мозговой горошек. При посадке в этом месяце урожай будет уже в начале лета. А вот если высадить его в мае, то всходить он будет хуже и даст меньше плодов.
- Капуста (всех разновидностей) и салат. Лучше всего производить посев в середине месяца. Им не страшны холода, но при сильных заморозках можно накрыть растения пленкой.
- Спаржа. При посадке ее необходимо высоко окучить смесью земли (или грунта), компоста и перегноя – 20–25 см. Горку надо выровнять и слегка утрамбовать.
- Горчица и фацелия. Их лучше всего сажать в начале месяца на участках, где в дальнейшем будут томаты, баклажаны и перцы.
Истребление вредоносных насекомых
В апреле начинает проявлять активность крестоцветная блошка. Для защиты растений от этого вредителя необходимо посыпать посевы древесной золой и установить клеевые ловушки. Также вред может нанести крестоцветная муха, от нее тоже спасет древесная зола и дополнительное взрыхление земли. Можно еще накрывать культуры, плотно прижимая пленку к грунту.
В это время в теплицах проводят дезинфекцию: обрабатывают стены и каркас, а также делают уборку. Можно заменить верхний слой грунта свежей землей, а с целью дезинфекции пролить ее кипятком.
Приметы садовода и огородника на апрель
В те времена, когда огородники не могли опираться на научные рекомендации, они следовали приметам. Многие из них соотносились с церковными праздниками, а некоторые с природными явлениями:
- Если на Лельник (22 апреля) дует южный ветер, то год будет урожайным.
- Если на Евтихия (19 апреля) день будет тихим – это к хорошему урожаю ранних яровых культур.
- В день Иосифа-песнопевца (17 апреля) сверчки начинают прыжки по огороду, а если они поют – наступило время пахать под рожь.
- Если на Благовещенье (7 апреля) гроза – то это к урожаю орехов и теплому лету, если туман, ветер и иней – год будет урожайным, а если Благовещенье дождливое – к грибному лету.
- Если в конце апреля теплые дожди – это к хорошему урожаю.
- Если облака в апреле синие, то это к теплой и дождливой погоде.
- Если апрель сырой, то это к грибному лету и хорошей пашне.
- Когда дуб развернет лист в заячье ухо, а лягушка начинает голосить – время сеять овес.
- Если апрельская талая вода течет в ясные ночи – это к благоприятной погоде во время уборки хлеба.