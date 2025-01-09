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"Потерпели поражение". В США раскрыли, почему не стоило помогать Украине - РИА Новости, 09.01.2025
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17:37 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992985998.html
"Потерпели поражение". В США раскрыли, почему не стоило помогать Украине
"Потерпели поражение". В США раскрыли, почему не стоило помогать Украине - РИА Новости, 09.01.2025
"Потерпели поражение". В США раскрыли, почему не стоило помогать Украине
Помощь Украине в трудные для США времена стала причиной, по которой американцы проголосовали за республиканца Дональда Трампа, а не за демократа Камалу Харрис,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:37:00+03:00
2025-01-09T17:37:00+03:00
в мире
украина
сша
лос-анджелес
джо байден
дональд трамп
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
камала харрис
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Помощь Украине в трудные для США времена стала причиной, по которой американцы проголосовали за республиканца Дональда Трампа, а не за демократа Камалу Харрис, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин в соцсети Х."Пока Лос-Анджелес горит &lt;…&gt; из-за ужасающей бесхозяйственности демократов, Джо Байден собирается объявить о дополнительной помощи Украине в размере полумиллиарда долларов", — возмутилась она.По словам конгрессвумен, демократы потерпели поражение на прошедших президентских выборах, потому что постоянно ставят Америку на последнее место в трудное для нее время."Слава Богу, президент Трамп победил, но ему предстоит разгребать большой беспорядок", — подытожила она.В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два высокопоставленных военных источника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине 9 января. Точная сумма намеченного пакета неизвестна, однако в нее не будут включены все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов.
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в мире, украина, сша, лос-анджелес, джо байден, дональд трамп, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, камала харрис
В мире, Украина, США, Лос-Анджелес, Джо Байден, Дональд Трамп, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, Камала Харрис
"Потерпели поражение". В США раскрыли, почему не стоило помогать Украине

Тэйлор Грин: Трампу предстоит разгребать большой беспорядок после Байдена

© AP Photo / Ethan SwopeПоследствия пожара в Алтадине, Калифорния
Последствия пожара в Алтадине, Калифорния - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Последствия пожара в Алтадине, Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Помощь Украине в трудные для США времена стала причиной, по которой американцы проголосовали за республиканца Дональда Трампа, а не за демократа Камалу Харрис, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин в соцсети Х.
"Пока Лос-Анджелес горит <…> из-за ужасающей бесхозяйственности демократов, Джо Байден собирается объявить о дополнительной помощи Украине в размере полумиллиарда долларов", — возмутилась она.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Это мерзость". На Западе высказались об отношении Байдена к Украине
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По словам конгрессвумен, демократы потерпели поражение на прошедших президентских выборах, потому что постоянно ставят Америку на последнее место в трудное для нее время.
"Слава Богу, президент Трамп победил, но ему предстоит разгребать большой беспорядок", — подытожила она.
В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два высокопоставленных военных источника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине 9 января. Точная сумма намеченного пакета неизвестна, однако в нее не будут включены все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов.
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"Разжигать, а не тушить". США указали на смертельную для мира привычку
Вчера, 16:42
 
В миреУкраинаСШАЛос-АнджелесДжо БайденДональд ТрампЛесные пожары в Калифорнии в 2025 годуКамала Харрис
 
 
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