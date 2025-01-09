"Приведет к поражению": в Раде сделали резкое заявление о ВСУ
Депутат Костенко: демобилизация на Украине приведет к поражению ВСУ
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинская власть не собирается проводить демобилизацию в ВСУ из-за риска поражения, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
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"Министерство обороны уделяет особое внимание ротации и соответствующий орган, который принимает в этом участие", — приводит его слова издание "Страна.ua".
"По поводу демобилизации там (В Министерстве обороны. — Прим. ред.) ведутся дискуссии, но еще раз скажу, что в нынешних условиях мобилизации это (Проведение демобилизации. — Прим. ред.) маловероятно", — констатировал Костенко.
В ноябре он заявил, что министерство обороны Украины планирует завершить до 18 декабря работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы. В декабре депутат Верховной рады Инна Совсун рассказала, что разработать соответствующий законопроект в срок не удалось.
Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая прошлого года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.