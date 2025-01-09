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"Приведет к поражению": в Раде сделали резкое заявление о ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
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03:54 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992871817.html
"Приведет к поражению": в Раде сделали резкое заявление о ВСУ
"Приведет к поражению": в Раде сделали резкое заявление о ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
"Приведет к поражению": в Раде сделали резкое заявление о ВСУ
Украинская власть не собирается проводить демобилизацию в ВСУ из-за риска поражения, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T03:54:00+03:00
2025-01-09T03:54:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинская власть не собирается проводить демобилизацию в ВСУ из-за риска поражения, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко."Министерство обороны уделяет особое внимание ротации и соответствующий орган, который принимает в этом участие", — приводит его слова издание "Страна.ua".По словам депутата, в военном руководстве Украины опасаются, что проведение демобилизации при нынешних темпах пополнения рядов ВСУ "приведет к поражению Киева"."По поводу демобилизации там (В Министерстве обороны. — Прим. ред.) ведутся дискуссии, но еще раз скажу, что в нынешних условиях мобилизации это (Проведение демобилизации. — Прим. ред.) маловероятно", — констатировал Костенко.В ноябре он заявил, что министерство обороны Украины планирует завершить до 18 декабря работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы. В декабре депутат Верховной рады Инна Совсун рассказала, что разработать соответствующий законопроект в срок не удалось.Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая прошлого года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, руслан стефанчук, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Страна.ua
"Приведет к поражению": в Раде сделали резкое заявление о ВСУ

Депутат Костенко: демобилизация на Украине приведет к поражению ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинская власть не собирается проводить демобилизацию в ВСУ из-за риска поражения, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
«
"Министерство обороны уделяет особое внимание ротации и соответствующий орган, который принимает в этом участие", — приводит его слова издание "Страна.ua".
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По словам депутата, в военном руководстве Украины опасаются, что проведение демобилизации при нынешних темпах пополнения рядов ВСУ "приведет к поражению Киева".
"По поводу демобилизации там (В Министерстве обороны. — Прим. ред.) ведутся дискуссии, но еще раз скажу, что в нынешних условиях мобилизации это (Проведение демобилизации. — Прим. ред.) маловероятно", — констатировал Костенко.
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В ноябре он заявил, что министерство обороны Украины планирует завершить до 18 декабря работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы. В декабре депутат Верховной рады Инна Совсун рассказала, что разработать соответствующий законопроект в срок не удалось.
Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая прошлого года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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