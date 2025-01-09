Полиция нашла москвичку на Lexus, не пропустившую скорую
Полиция оформила 15 протоколов на москвичку на Lexus, не пропустившую скорую
Кадр записи видеорегистратора, на которой видно, как водитель Lexus, двигаясь по крайней левой полосе ТТК, не пропускает автомобиль скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами
Кадр записи видеорегистратора, на которой видно, как водитель Lexus, двигаясь по крайней левой полосе ТТК, не пропускает автомобиль скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция нашла москвичку, которая за рулем Lexus упорно отказывалась уступить дорогу скорой помощи, и оформила на нее не менее 15 административных материалов, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
Столичная Госавтоинспекция нашла видео в одном из телеграм-каналов, на котором вечером 3 января водитель Lexus, двигаясь по крайней левой полосе ТТК, не пропускает автомобиль скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами, несколько раз при приближении "скорой" водитель бьет по тормозам, но не уходит вправо.
"Сотрудниками дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве привлечена к административной ответственности женщина-водитель транспортного средства, которая не предоставила преимущество в движении автомобилю скорой помощи", - говорится в сообщении.
В отношении 45-летней жительницы Москвы составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении…) и 13 материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), заключили в ведомстве.
Жителя Камчатки обвинили в незаконном удержании фельдшеров скорой
4 декабря 2024, 00:55