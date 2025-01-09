https://ria.ru/20250109/politsija-1992910827.html

Полиция нашла москвичку на Lexus, не пропустившую скорую

Полиция нашла москвичку на Lexus, не пропустившую скорую - РИА Новости, 09.01.2025

Полиция нашла москвичку на Lexus, не пропустившую скорую

Полиция нашла москвичку, которая за рулем Lexus упорно отказывалась уступить дорогу скорой помощи, и оформила на нее не менее 15 административных материалов,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:50:00+03:00

2025-01-09T11:50:00+03:00

2025-01-09T12:50:00+03:00

москва

россия

ювао (москва)

происшествия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция нашла москвичку, которая за рулем Lexus упорно отказывалась уступить дорогу скорой помощи, и оформила на нее не менее 15 административных материалов, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. Столичная Госавтоинспекция нашла видео в одном из телеграм-каналов, на котором вечером 3 января водитель Lexus, двигаясь по крайней левой полосе ТТК, не пропускает автомобиль скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами, несколько раз при приближении "скорой" водитель бьет по тормозам, но не уходит вправо. "Сотрудниками дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве привлечена к административной ответственности женщина-водитель транспортного средства, которая не предоставила преимущество в движении автомобилю скорой помощи", - говорится в сообщении. В отношении 45-летней жительницы Москвы составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении…) и 13 материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250103/izbienie-1992445355.html

https://ria.ru/20241204/kamchatka-1987210095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, ювао (москва), происшествия