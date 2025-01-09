Рейтинг@Mail.ru
Полиция нашла москвичку на Lexus, не пропустившую скорую - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 09.01.2025 (обновлено: 12:50 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/politsija-1992910827.html
Полиция нашла москвичку на Lexus, не пропустившую скорую
Полиция нашла москвичку на Lexus, не пропустившую скорую - РИА Новости, 09.01.2025
Полиция нашла москвичку на Lexus, не пропустившую скорую
Полиция нашла москвичку, которая за рулем Lexus упорно отказывалась уступить дорогу скорой помощи, и оформила на нее не менее 15 административных материалов,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T11:50:00+03:00
2025-01-09T12:50:00+03:00
москва
россия
ювао (москва)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992919118_57:0:1943:1061_1920x0_80_0_0_1590b443581102885b699c3a70c63ac3.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция нашла москвичку, которая за рулем Lexus упорно отказывалась уступить дорогу скорой помощи, и оформила на нее не менее 15 административных материалов, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. Столичная Госавтоинспекция нашла видео в одном из телеграм-каналов, на котором вечером 3 января водитель Lexus, двигаясь по крайней левой полосе ТТК, не пропускает автомобиль скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами, несколько раз при приближении "скорой" водитель бьет по тормозам, но не уходит вправо. "Сотрудниками дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве привлечена к административной ответственности женщина-водитель транспортного средства, которая не предоставила преимущество в движении автомобилю скорой помощи", - говорится в сообщении. В отношении 45-летней жительницы Москвы составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении…) и 13 материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250103/izbienie-1992445355.html
https://ria.ru/20241204/kamchatka-1987210095.html
москва
россия
ювао (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992919118_292:0:1707:1061_1920x0_80_0_0_63b11d695f21466cc4bcf1cb7f7dee68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, ювао (москва), происшествия
Москва, Россия, ЮВАО (Москва), Происшествия
Полиция нашла москвичку на Lexus, не пропустившую скорую

Полиция оформила 15 протоколов на москвичку на Lexus, не пропустившую скорую

Кадр записи видеорегистратора, на которой видно, как водитель Lexus, двигаясь по крайней левой полосе ТТК, не пропускает автомобиль скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами
Кадр записи видеорегистратора, на которой видно, как водитель Lexus, двигаясь по крайней левой полосе ТТК, не пропускает автомобиль скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Кадр записи видеорегистратора, на которой видно, как водитель Lexus, двигаясь по крайней левой полосе ТТК, не пропускает автомобиль скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция нашла москвичку, которая за рулем Lexus упорно отказывалась уступить дорогу скорой помощи, и оформила на нее не менее 15 административных материалов, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
Столичная Госавтоинспекция нашла видео в одном из телеграм-каналов, на котором вечером 3 января водитель Lexus, двигаясь по крайней левой полосе ТТК, не пропускает автомобиль скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами, несколько раз при приближении "скорой" водитель бьет по тормозам, но не уходит вправо.
Многоквартирный дом по улице Октябрьская в Североуральске - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Свердловской области избили девушку — фельдшера скорой помощи
3 января, 22:05
"Сотрудниками дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве привлечена к административной ответственности женщина-водитель транспортного средства, которая не предоставила преимущество в движении автомобилю скорой помощи", - говорится в сообщении.
В отношении 45-летней жительницы Москвы составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении…) и 13 материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), заключили в ведомстве.
Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Жителя Камчатки обвинили в незаконном удержании фельдшеров скорой
4 декабря 2024, 00:55
 
МоскваРоссияЮВАО (Москва)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала