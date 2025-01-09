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При обстреле Новой Каховки погибли двое пожилых мужчин
При обстреле Новой Каховки погибли двое пожилых мужчин - РИА Новости, 09.01.2025
При обстреле Новой Каховки погибли двое пожилых мужчин
Двое пожилых мужчин погибли и еще один человек ранен в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:46:00+03:00
2025-01-09T20:46:00+03:00
2025-01-09T20:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
андрей алексеенко
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Двое пожилых мужчин погибли и еще один человек ранен в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. "Сегодня около трех часов дня под удар попали многоэтажки по Щорса, 22. Двое пожилых мужчин погибли на месте. Еще один их сосед был тяжело ранен" , - написал Алексеенко в своем Telegram-канале. Все пострадавшие - жители Новой Каховки, раненому оказывается помощь в городской больнице, написал он. В среду губернатор области Владимир Сальдо сообщил о гибели пожилого работника АЗС в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ, еще четыре человека, в том числе 19-летняя беременная девушка, получили ранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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При обстреле Новой Каховки погибли двое пожилых мужчин
Алексеенко: 2 жителя Новой Каховки в Херсонской области погибли при обстреле ВСУ