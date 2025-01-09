https://ria.ru/20250109/pogibshie-1993016736.html

При обстреле Новой Каховки погибли двое пожилых мужчин

При обстреле Новой Каховки погибли двое пожилых мужчин - РИА Новости, 09.01.2025

При обстреле Новой Каховки погибли двое пожилых мужчин

Двое пожилых мужчин погибли и еще один человек ранен в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:46:00+03:00

2025-01-09T20:46:00+03:00

2025-01-09T20:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

андрей алексеенко

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Двое пожилых мужчин погибли и еще один человек ранен в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. "Сегодня около трех часов дня под удар попали многоэтажки по Щорса, 22. Двое пожилых мужчин погибли на месте. Еще один их сосед был тяжело ранен" , - написал Алексеенко в своем Telegram-канале. Все пострадавшие - жители Новой Каховки, раненому оказывается помощь в городской больнице, написал он. В среду губернатор области Владимир Сальдо сообщил о гибели пожилого работника АЗС в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ, еще четыре человека, в том числе 19-летняя беременная девушка, получили ранения.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

новая каховка

херсонская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новая каховка, херсонская область , андрей алексеенко, владимир сальдо, вооруженные силы украины