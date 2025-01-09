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Песков назвал ситуацию в Приднестровье кризисной - РИА Новости, 09.01.2025
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12:49 09.01.2025 (обновлено: 15:22 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/pmr-1992919257.html
Песков назвал ситуацию в Приднестровье кризисной
Песков назвал ситуацию в Приднестровье кризисной - РИА Новости, 09.01.2025
Песков назвал ситуацию в Приднестровье кризисной
К кризису в энергосфере Приднестровья привели действия Украины и Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:49:00+03:00
2025-01-09T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. К кризису в энергосфере Приднестровья привели действия Украины и Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."На протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. Сейчас из-за решения Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности", — сказал он.Песков подчеркнул, что в ПМР сложилась действительно кризисная ситуация.В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта.Помимо прочего, российская компания с 8:00 1 января остановила прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html
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в мире, украина, молдавия, экономика, дмитрий песков, дорин речан, россия, молдовагаз, газпром
В мире, Украина, Молдавия, Экономика, Дмитрий Песков, Дорин Речан, Россия, Молдовагаз, Газпром
Песков назвал ситуацию в Приднестровье кризисной

Песков: к кризису в Приднестровье привели действия Украины и Молдавии

© Sputnik / Julia SorokopudТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Sputnik / Julia Sorokopud
Тирасполь. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. К кризису в энергосфере Приднестровья привели действия Украины и Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. Сейчас из-за решения Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности", — сказал он.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Песков подчеркнул, что в ПМР сложилась действительно кризисная ситуация.
В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта.
Помимо прочего, российская компания с 8:00 1 января остановила прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишилась технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
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В миреУкраинаМолдавияЭкономикаДмитрий ПесковДорин РечанРоссияМолдовагазГазпром
 
 
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