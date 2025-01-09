В Таиланде задержали россиянина по подозрению в вымогательстве
Bangkok Post: на Пхукете задержали гражданина РФ по подозрению в вымогательстве
Полиция Таиланда. Архивное фото
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БАНГКОК, 9 янв – РИА Новости. Гражданин РФ задержан полицией на таиландском Пхукете по подозрению в вымогательстве и незаконном лишении свободы, пишет газета Bangkok Post.
"Россиянин Андрей Веселов был задержан полицией в среду. Допрос гражданина России, подозреваемого в вымогательстве и незаконном лишении свободы другого россиянина, произошедших в прошлое воскресенье, провел вместе со следственной группой заместитель начальника управления полиции по восьмому региону Таиланда (юг страны, в том числе Пхукет – ред.) генерал-майор Саранью Чамнарат", - говорится в сообщении.
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По данным газеты, россиянин обвиняется в том, что в воскресенье вместе с предполагаемым сообщником, также гражданином России, вымогал деньги у потерпевшего, еще одного гражданина РФ, незаконно удерживая его в гостиничном номере.
По информации полицейских, ведущих дело, в воскресенье неизвестный потерпевшему человек прибыл в гостиницу, связал его в гостиничном номере, заклеил рот клейкой лентой и позвонил Веселову, который, как считает следствие, потребовал, чтобы потерпевший вернул ему 120 тысяч долларов, которые был ему якобы должен по результатам совместных операций с криптовалютой в России.
Потерпевший, по информации газеты, отказался подчиниться, и тогда связавший его человек похитил из его чемодана около 7 тысяч долларов сотенными купюрами и скрылся. Позже подозреваемого идентифицировали по записям камер наружного наблюдения, однако он успел покинуть Таиланд. Сейчас, как утверждает газета, он объявлен таиландской полицией в международный розыск по линии Интерпола.
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