https://ria.ru/20250109/phuket-1992983656.html

В Таиланде задержали россиянина по подозрению в вымогательстве

В Таиланде задержали россиянина по подозрению в вымогательстве - РИА Новости, 09.01.2025

В Таиланде задержали россиянина по подозрению в вымогательстве

Гражданин РФ задержан полицией на таиландском Пхукете по подозрению в вымогательстве и незаконном лишении свободы, пишет газета Bangkok Post. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:27:00+03:00

2025-01-09T17:27:00+03:00

2025-01-09T17:27:00+03:00

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БАНГКОК, 9 янв – РИА Новости. Гражданин РФ задержан полицией на таиландском Пхукете по подозрению в вымогательстве и незаконном лишении свободы, пишет газета Bangkok Post. "Россиянин Андрей Веселов был задержан полицией в среду. Допрос гражданина России, подозреваемого в вымогательстве и незаконном лишении свободы другого россиянина, произошедших в прошлое воскресенье, провел вместе со следственной группой заместитель начальника управления полиции по восьмому региону Таиланда (юг страны, в том числе Пхукет – ред.) генерал-майор Саранью Чамнарат", - говорится в сообщении. По данным газеты, россиянин обвиняется в том, что в воскресенье вместе с предполагаемым сообщником, также гражданином России, вымогал деньги у потерпевшего, еще одного гражданина РФ, незаконно удерживая его в гостиничном номере. По информации полицейских, ведущих дело, в воскресенье неизвестный потерпевшему человек прибыл в гостиницу, связал его в гостиничном номере, заклеил рот клейкой лентой и позвонил Веселову, который, как считает следствие, потребовал, чтобы потерпевший вернул ему 120 тысяч долларов, которые был ему якобы должен по результатам совместных операций с криптовалютой в России. Потерпевший, по информации газеты, отказался подчиниться, и тогда связавший его человек похитил из его чемодана около 7 тысяч долларов сотенными купюрами и скрылся. Позже подозреваемого идентифицировали по записям камер наружного наблюдения, однако он успел покинуть Таиланд. Сейчас, как утверждает газета, он объявлен таиландской полицией в международный розыск по линии Интерпола.

https://ria.ru/20241223/rossiyanin-1990910070.html

https://ria.ru/20241205/torden-1987486024.html

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в мире, россия, пхукет (остров), таиланд, интерпол