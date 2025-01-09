В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Москву
В Госдуме призвали российского певца Алексея Воробьева вернуться в Москву из США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец и актер, музыкальный продюсер Алексей Воробьев
Певец и актер, музыкальный продюсер Алексей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия") призвал российского певца и актера Алексея Воробьева вернуться из США в Москву.
Воробьев ранее сообщил, что эвакуировался с корги Моцартом из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара.
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"Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьёва… Голливудское жильё под угрозой, сама "фабрика грёз" охвачена огнём. Самое время возвращаться в Москву — у нас свежо во всех смыслах", - сказал Толмачев РИА Новости.
По его словам, новейшие, современные киностудии в России расцветают, а индустрия снова набирает обороты.
"Дома — безопаснее. И перспективы лучше", - добавил парламентарий.
Воробьев представлял Россию на "Евровидении" в Дюссельдорфе в 2011 году, однако занял 16-е место.
Пожар в районе Палисейдс в Лос-Анджелесе распространился на площади более 2 тысяч гектаров с нулевой локализацией и уничтожил около тысячи строений, заявили ранее местные власти.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.