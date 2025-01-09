https://ria.ru/20250109/pevets-1993028018.html

В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Москву

В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Москву - РИА Новости, 09.01.2025

В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Москву

Депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия") призвал российского певца и актера Алексея Воробьева вернуться из США в Москву. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T23:47:00+03:00

2025-01-09T23:47:00+03:00

2025-01-09T23:50:00+03:00

шоубиз

лос-анджелес

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алексей воробьев

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия") призвал российского певца и актера Алексея Воробьева вернуться из США в Москву. Воробьев ранее сообщил, что эвакуировался с корги Моцартом из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара. "Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьёва… Голливудское жильё под угрозой, сама "фабрика грёз" охвачена огнём. Самое время возвращаться в Москву — у нас свежо во всех смыслах", - сказал Толмачев РИА Новости. По его словам, новейшие, современные киностудии в России расцветают, а индустрия снова набирает обороты. "Дома — безопаснее. И перспективы лучше", - добавил парламентарий. Воробьев представлял Россию на "Евровидении" в Дюссельдорфе в 2011 году, однако занял 16-е место. Пожар в районе Палисейдс в Лос-Анджелесе распространился на площади более 2 тысяч гектаров с нулевой локализацией и уничтожил около тысячи строений, заявили ранее местные власти. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

https://ria.ru/20250109/vorobev-1993023048.html

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992985278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лос-анджелес, россия, дюссельдорф, алексей воробьев